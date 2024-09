Doblete y ovación: la tarde mágica de Muniain en San Lorenzo

En el que se espera que pueda ser el primero de muchos, Muniain se hizo cargo del penal para el Ciclón a los 29 del primer tiempo y con un remate bien colocado anotó su primer gol con la camiseta azulgrana. Desde ese momento, creció su participación, siendo el faro de la circulación del juego del local, que mereció más ante Banfield en la primera parte.

Y en la segunda parte, llegó su primer doblete. El español encabezó una contra que derivó en Ezequiel Cerutti. Corrida por la derecha mediante, el Pocho tiró un buscapie al centro del área y allí apareció Muniain, quien con un sutil toque de izquierda marcó su segundo tanto y el 2-1 de San Lorenzo sobre Banfield.

La primera gran ovación del Nuevo Gasómetro a Iker Muniain en San Lorenzo

Autor de dos goles, figura excluyente del triunfo de San Lorenzo ante Banfield, Iker Muniain salió reemplazado por Sebastián Blanco y el Nuevo Gasómetro se vino abajo. A los aplausos los acompañó un cántico que puede convertirse en habitual: el "Olé, olé, olé, vasco, vascooo" se escuchó por primera vez en el Bajo Flores.

Muniain, tras su partidazo en San Lorenzo: "Ojalá le pueda dar muchas alegrías a este gran club"

El español fue el autor de los dos tantos con los que San Lorenzo venció 2-1 a Banfield y, tras el encuentro, reconoció lo difícil que se la había puesto el Taladro. "Fue un partido complicado, parecía que se no ponía de cara con ese gol. Nos empataron después de penalti. En el arranque de la segunda mitad pudimos marcar pronto y eso nos dio mucha vida. Conseguimos tres puntos que era lo más importante hoy" .

De todos modos, no pudo ocultar su entusiasmo por su primera titularidad y sus dos goles, y afirmó: "Muy feliz por jugar de inicio muchos meses después del último partido que jugué, y me encontré muy bien. Fueron dos semanas de trabajo, que pude entrar en los dos partidos un ratito al final. Hoy me tocó de arranque, las sensaciones fueron muy buenas y en eso estamos, para tratar de ayudar al equipo lo más posible".

Respecto a su inesperada llegada a San Lorenzo, Muniain lo explicó así: "Muchas veces hay que tomar decisiones en la vida. Mi decisión era venir aquí a jugar a la liga argentina. Una decisión que a muchos les puede parecer extraña, pero yo la tomé con toda la ilusión y con toda la ambición del mundo para medirme en una liga complicada. San Lorenzo desde el primer momento me transmitió toda la confianza y eso me ayudó a decidir. La verdad que me siento aquí como en casa y ojalá que le pueda dar muchas alegrías a este gran club".