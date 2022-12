Dimas Garateguy va por todo en el 2023.

“Este año, la verdad, estoy muy contento por la participación que tuve dentro del boxeo. El balance es bueno porque más allá de las peleas que perdí fueron ante muy buenos rivales y algunas no merecí perder, pero eso es otro tema. Creo que el año terminó de la mejor manera”, dijo y luego aseveró: “Este es mi mejor año, pero no sólo porque ya soy profesional, sino este año el boxeo me dio cosa que no pasaba antes. Pude dejar de trabajar y dedicarme de lleno al boxeo. Mucho o poco, pero el boxeo me retribuyó mi tiempo, el tiempo que le dediqué”.

Los combates profesionales son 9 y dentro de ellas es imposible no sentenciar que la pelea en el Club Atlético Estudiantes ante Jonathan Parada fue la mejor. “La mejor es la de Estudiantes por el rival, primero y principal. Parada era un chico que venía invicto y después fue la mejor por el marco de público. Fuí local ante un gran marco muy grande de espectadores y salió todo redondito a mi favor”.

DIMAS GARATEGUY.jpg

Marcó la mejor, pero también fue autocrítico y se acordó de la peor pelea que hizo en el campo rentado. “La peor pelea fue la última que fue la del viernes pasado en Peñarol. Gané, pero volvemos a lo mismo la calidad del rival no fue tal ya que no ofreció mucho y eso hizo que yo no pueda crear, que no pueda hacer una pelea más intensa”.

Queda claro que Toti es inteligente y sabe que más allá de ganar o perder, lo más importante en este mundo es el rival de turno y hacer buenos combates para el delirio del la gente. “Lo que pasa acá es que yo tengo la idea de hacer carrera. Mi idea es esa hacer una buena carrera y no solo pelear. Quiero destacarme dentro de los buenos boxeadores al menos lo de acá, Santa Fe o Buenos Aires”.

“Este año adopté una conducta deportiva y eso me llevó a que logre un cambio físico importante y del cual estoy sorprendido porque todavía sigo cambiando. Sin ir más lejos hoy (por ayer) me pasé y dí 66,500 kilos. Demasiado. Yo la próxima pelea que tengo la debo hacer en 69,500 y ya estoy tres kilos abajo. No está mal, pero es producto de mucho trabajo”, aseguró Dimas dejando el claro que para ser profesional hay que trabajar duro y armar un buen team. “Todo esto lo logré gracias al equipo que formamos. Juan Espíndola fue quién me sacó adelante, él elevó la vara y me dio la confianza para que pueda exigirme y dar lo mejor de mi. Todavía se que tengo mucho por dar y así será el año que viene”.

Enfocado en lo que se viene, Dimas pasará las fiestas y de inmediato se preparará para un gran reto. “Eso es lo que quería contar. Estamos muy contentos por cómo terminamos el año porque recibimos la propuesta para pelear el 14 de enero por Boxeo de Primera. Esta vez es en Boxeo de Primera y vamos en vivo ante un chico que está ranqueado como es Lucas Argarañaz. Queremos hacer la pelea con intenciones de ganarla así que estamos contentos por eso”.

Por último Dimas dejó sus deseos en el arbolito de UNO. “El deseo como boxeador es que las cosas se me den, no sólo a mi sino al boxeo en Paraná porque hay muchos chicos que la vienen remando de abajo. Después que todo sea posible para mi y para mi familia que no sea tan laborioso como fue este año. El año que viene será duro, pero al menos que la suerte esté más iluminada de nuestro lado”.