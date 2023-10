Dimas Garateguy peleará por un título en Polonia

El pugilista de la capital entrerriana voló de Ezeiza hasta París y de allí hacia Lublin, donde el miércoles deberá tener su primera prueba: el pesaje oficial. Al tratarse de un combate por título, no podrá excederse de los 66,678 kilogramos, límite de la división Welter.

“Es una muy linda oportunidad para mi carrera, y no quiero dejarla pasar. Si bien me avisaron con menos de una semana de anticipación, no dejé de entrenar desde mi última pelea y me siento bien para este desafío. Además, sé que si dejo una buena imagen me podría abrir las puertas para un futuro”, le respondió rápidamente Garateguy a UNO.

Toti viajó solo a Buenos Aires, donde fue recibido por gente cercana de Gustavo El Pileta Maidana, primo del ex campeón mundial Marcos Chino Maidana y encargado de seleccionar los boxeadores que incorpora la promotora Chino Maidana Promotions. Esta empresa fue clave para realizar los contactos que le posibilitaron esta oportunidad al boxeador paranaense.

En Polonia, Garateguy tendrá en su rincón al entrenador español José Bernart.

“Primero nos sorprendió lo rápido que sucedió esto, y teníamos que decidirlo en horas. Lo charlamos y decidimos en conjunto que tenía que ir. Después de la pelea con Matías Gallucci (el pasado 11 de agosto), él nunca dejó de entrenar y seguimos trabajando con dos o tres turnos de entrenamientos diarios. Se mantuvo en peso entre las categoría Welter y Superwelter y seguimos practicando la estrategia de pelea, igual a la que propusimos con Gallucci. Él está muy bien y estoy seguro de que va a brindar una muy buena pelea”, acotó Espíndola.

A sus 31 años, Dimas Garateguy tendrá su primera experiencia peleando en el exterior. Llegará a este compromiso con un récord de ocho victorias (dos por nocaut) y cinco derrotas (una antes del límite). Por su parte, el checo Lukas Dekys, de 26 años, está invicto en el deporte rentado, en el que suma 10 victorias, tres por la vía rápida.