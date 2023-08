El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone afirmó hoy que "desgraciadamente" los técnicos "no tienen ningún tipo de peso"

Diego Simeone dijo que los DT "no tienen peso"

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone afirmó hoy que "desgraciadamente" los técnicos "no tienen ningún tipo de peso" a la hora de decidir sobre el sobrecargado calendario de partidos en el inicio de cada temporada.

"Desgraciadamente no tenemos ningún tipo de peso, sobre todo los entrenadores. Posiblemente los jugadores sí, porque son los que juegan; y si ellos no juegan, esto no avanza", dijo Simeone a la hora de analizar el calendario de partidos que se deben jugar, consignó la agencia de noticias DPA.