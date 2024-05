Diego Pozo: "Nos falta un resultado positivo para ganar confianza"

Nota Relacionada: Patronato empató 0-0 ante Arsenal y sigue en los puestos de abajo

"Las sensaciones no son buenas porqué no conseguimos el triunfo. Tenemos que seguir trabajando para que llegue pronto. Me voy con algunas cosas buenas y otras que hay que seguir mejorando", indicó el entrenador mendocino.

Siguiendo esta línea, agregó: "Por momentos elaboramos y no terminamos bien. A veces apresuramos las terminaciones y no tenemos que tomar un tiempo más porqué nos falta gol. Eso lleva a trabajar para que ellos ganen de vuelta confianza. Un resultado positivo cambiará la cabeza de los que tienen que hacer goles", afirmó.

Un Patronato en cada periodo

En la etapa inicial el Rojinegro mostró su mejor versión en el encuentro. Elaboró acciones de riesgo. Provocó sólidas respuestas del arquero de Arsenal, Facundo Masuero. En el complemento el dueño de casa perdió claridad. Esto lo llevó a tomar malas decisiones al momento de avanzar metros en su afán por desnivelar en el marcador.

"En el primer tiempo lo buscamos de la forma que trabajamos en la semana. En el segundo se nos fueron cayendo las ideas. Nos encontramos con un equipo joven, corredor, que no jugó como venía jugando sino que lo hizo a los pelotazos. No encuentro una situación clara de gol de ellos. Nosotros llegamos sin ideas, desprolijos. Eso nos llevó a no estar fino", analizó Pozo.

De esa manera, el DT valoró que sus dirigidos interpreten el mensaje que transmite. "Lo bueno es que se ven cosas. Se ve lo que uno pretende, pero falta trabaja", subrayó. "También falta un resultado positivo para que ellos ganen confianza. Uno desde este lado ve que hacen las cosas bien para sacar un resultado positivo, pero no se da. Un resultado positivo le abrirá la cabeza a todos", amplió concepto.

Pozo también resaltó la postura ambiciosa de Patronato. "El equipo entiende la idea, se brinda al cien por ciento. A veces con prolijidad y otras veces con desesperación por lograr un triunfo. A este equipo le falta un triunfo porque hay material para trabajar bien. El triunfo nos dará la tranquilidad de buscar la identidad que pretendemos.

Mercado de pases que se viene

Cuando restan dos semanas para la apertura del mercado de pases en barrio Villa Sarmiento proyectan el rearmado del plantel. Patronato, como todos los equipos que compiten en la Primera Nacional.

"Estamos hablado con Dante (Molina), con Gustavo (Abdala). Hablo permanentemente con ellos. Nos tenemos que reforzar porqué tenemos que ser protagonistas. En un torneo duro donde Patronato genera mucho. Los que vienen a jugar al Grella dan un plus. Tenemos que ser protagonista en todo momento. Para eso necesitamos refuerzos", aseveró Pozo.

El DT recalcó que deberán ser precisos al momento de potenciar la estructura, pero sin desconocer los inconvenientes que tienen las instituciones para generar los recursos económicos que permitan potencias sus estructuras. "Nosotros buscamos, pero hoy en día y más a mitad de campeonato, hay muy pocos jugadores que podes ir a buscar. Y lo que podemos ir a buscar lo tenemos que traer, seducirlo y el club tiene una economía que la maneja bien", relató el DT del Santo.

A su vez Pozo aclaró que, quienes se sumarán al Rojinegro, deberán estar convencidos y comprometidos con el proyecto. "Tienen que tener ganas de venir a Patronato. No tienen que dudar. En la duda es como que no quieran venir. Con los jugadores que he hablado me han dado el ok, tienen ganas. Nunca me dijeron 'no quiero ir'. Ahora es responsabilidad de los dirigentes".

Por otro lado, Pozo valoró el rendimiento de los juveniles que saltaron a escena desde el banco de suplentes, como Valentín Villarreal y Bartolomé Velázquez. "A esa juventud hay que ayudarla con gente de experiencia. Los chicos tienen ganas, proyección, pero cuando estos momentos son malos a veces no se ve lo bueno que hoy hicieron los chicos. Con ellos me voy bien porqué los que le pedí, lo hicieron. Además las ganas para brindarse con el grupo es buena", cerró.