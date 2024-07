Derrotas de Estudiantes y Rowing por el Top 9

En el primer tiempo, los dueños de casa arrancaron con todo, siendo claramente superiores en varios aspectos del juego, pero sobre todo en la contundencia para lograr marcar tres tries que lo puso en ventaja 21 a 0. CAE no bajó los brazos, tuvo un poco la pelota pero no le dio una correcta utilización. Recién en el cierre de la primera parte llegó al try, por lo que el local se fue ganando por 21 a 7.

En el complemento, el que golpeó de entrada fue Bertello para el CAE, ante un conjunto local que entró dormido y lo pagó caro. Después las acciones se tornaron deslucidas, muy cortadas, con muchos penales de ambos equipos, pero también con poca generación de juego para llegar al ingoal contrario. Es cierto que se midieron dos muy buenos equipos, pero que en el segundo tiempo quedaron en deuda. Igualmente la paridad fue marcada, y solamente hubo un penal convertido por bando, el que consiguió Dorigón fue ya en tiempo de descuento en un tramo que fue muy cortado.

Más información del Top 9 del Regional

En Fisherton, el Paraná Rowing Club cayó en su visita al Jockey Club de Rosario por 34 a 14, y en Grantfield, se produjo un empate entre Old Resian y Universitario de Rosario 27 a 27. En barrio Las Delicias, Duendes de Rosario le ganó con autoridad a Gimnasia y Esgrima de Rosario por 44 a 16. Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAI 49, Jockey Club de Rosario 40, Estudiantes de Paraná 39, Santa Fe Rugby 38, Gimnasia y Esgrima 33, Old Resian y Duendes 30, Paraná Rowing 24 y Universitario de Rosario 17. En la próxima fecha se medirán Estudiantes con Duendes, Rowing con Santa Fe Rugby, CRAI con Old Resian y Universitario con Jockey, quedando libre GER.

En los otros niveles del Regional de Rugby

En la Segunda División, en Sauce Montrull, Tilcara no pudo ante Jockey Club de Venado Tuerto y cayó por 31 a 25, mientras que el choque entre La Salle Jobson con Los Pampas de Rufino se disputará el próximo martes 9 de julio a partir de las 14.30 en Cabaña Leiva. En Fisherton, CRAR de Rafaela derrotó en condición de visitante a Caranchos 53 a 21, y Provincial de Rosario doblegó a Alma Juniors en Esperanza 25 a 22.

Las posiciones quedaron así: Jockey (VT) 63, CRAR 56, Tilcara 46, Caranchos 36, Provincial 35, Logaritmo 26, Alma Juniors 21, La Salle Jobson 12 y Pampas de Rufino 8. La próxima fecha jugarán Provincial con Tilcara, Jockey (VT) con Caranchos, Los Pampas con Alma Juniors y Logaritmo con La Salle, quedando libre CRAR.

En Tercera División, en barrio las Delicias, Universitario de Santa Fe doblegó a Querandí RC 39 a 19, y en la provincia de Buenos Aires, Gimnasia de Pergamino derroto a Cha Roga Club 27 a 15. Es importante destacar que hubo WO (walkover) para CUCU por la no presentación de Regatas & Belgrano de San Nicolás.

Las posiciones quedaron así: Universitario (SF) 37, Gimnasia de Pergamino 30, Cha Roga Club 24, CUCU de Concepción del Uruguay 20, Brown de San Vicente 19, Regatas & Belgrano de San Nicolás 15, y Querandí RC 4. En la próxima fecha jugarán Querandí Rc con CUCU, Cha Roga con Universitario, Brown de San Vicente con Gimnasia de Pergamino, quedando libre Regatas & Belgrano de San Nicolás.

Síntesis:

Santa Fe Rugby 24- Estudiantes de Paraná 17

Santa Fe Rugby: Tomás Derito, Santiago Barolín y Gonzalo Del Pazo; Fabián Frustagli (capitán) y Guillermo Botta (h); Tomás Longo, Augusto Gorla y Matías Gaggiamo; Francisco Ávalos y Lucas Fertonani; Bautista Galassi, Santiago Gorla, Valentín Fernández, Juan Ignacio González y Dalmiro Borzone. Entrenador: Pedro Benet (h). Luego ingresaron: Joaquín Sabater, Tomás García, Lucas Salvador Caputto, Agustín Trossero, Manuel Borzone y Francisco Eleuteri.

Estudiantes de Paraná: Valentín Haiek, Exequiel Genzelis Gallinger y Román Martínez; Lisandro Uranga y Facundo Ferrer (c); Felipe Villagrán, Juan Mernes y Alvaro Ferreyra; Simón Bollo y Sebastián Dorigón; Joaquín Maiztegui, Mateo Santana, Bruno Heit, Jaco Bertello y Santo Lescano. Entrenador: Pedro Fontanetto. Luego ingresaron: Ramiro Gurovich, Juan Florean, Justo Zorzet, Franco Vartorelli, Luis Ugalde, Juan Manuel Lescano y Máximo Cañas.

Primer tiempo: 6´ try Valentín Fernández convertido por Lucas Fertonani, 21´ try Santiago Barolín convertido por Fertonani, 29´ try Tomás Longo convertido por Lucas Fertonani, 44´ try Simón Bollo convertido por Sebastián Dorigón.

Parcial: Santa Fe Rugby 21- Estudiantes 7

Segundo tiempo: 4´ try Jaco Bertello convertido por Sebastián Dorigón, 32´ penal Lucas Fertonani, 43´ penal Sebastián Dorigón.

Tarjetas amarillas: Facundo Ferrer y Simón Bollo (CAE); Tomás Longo y Joaquín Sabater.

Referee: Emilio Traverso (USR)

Cancha: Santa Fe Rugby