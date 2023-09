Defensa y Justicia avanzó en la Copa Argentina

Defensa y Justicia le ganó 6 a 5 por penales a Estudiantes de Río Cuarto. El Halcón jugará con Chaco For Ever, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El equipo de Florencio Varela, que contó con el ingreso del ex defensor de Patronato Dylan Gissi, quien volvió al campo de juego tras un año, luego de sufrir la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, se enfrentará en la próxima instancia con Chaco For Ever, dirigido por el ex entrenador de Atlético Paraná Ricardo Pancaldo, que viene de dejar en el camino a Villa Mitre.

Por su parte, en el banco de suplentes del León de Río Cuarto estuvo el ex DT de Patrón, Iván Delfino.

De esta manera, Defensa y Justicia continúa peleando en los tres frentes en los que compite, ya que ha empatado en sus dos presentaciones en la Copa de la Liga y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana, tras eliminar a Botafogo, líder del Brasileirao.

La Copa Argentina continuará este fin de semana con tres partidos. El sábado 9 de septiembre, a partir de las 15.15, jugarán Independiente y Estudiantes de La Plata, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza; mientras que a las 20.10, se enfrentarán Racing y Huracán, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En tanto, el domingo 10, desde las 17.30, Boca se medirá con Almagro, en el Estadio Carlos Augusto Mercado Luna de La Rioja.