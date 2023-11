David Nalbandian fue denunciado por acoso y hostigamiento por su ex pareja.

- Así descubrieron la cámara de seguridad instalada en el departamento de su exnovia

- El tenista admitió el hecho en un audio

- El tenista admitió el hecho en un audio

La insólita justificación de Nalbandian

Impactada con el hallazgo, Torrado llamó a Nalbandian, quien luego de varias idas y vueltas terminó reconociendo que colocó el dispositivo para "comprenderla mejor".

"Yo ya se que la pusiste vos, aunque te sientas un gil y no me lo quieras reconocer. Sería mejor que me lo reconocieras porque fíjate cuánto más grave lo que estás haciendo de querer hacerme creer que la cámara está de antes o que la puso otra persona", comienza diciendo la modelo, según audios que compartieron el periodista Federico Fahsbender y Olari Ugrotte en C5N.

Nalbandian david denunciado acoso.jpg David Nalbandian fue denunciado por acoso y hostigamiento por su ex pareja.

"Lo que estoy preocupado es estar bien con vos, quiero encontrarle la vuelta para hacerlo", responde el extenista en la grabación. Y agrega, luego de que Torrado vuelva a preguntar por qué instaló una cámara sin su consentimiento: "La puse pero no la pude ver porque no se qué quilombo hay con internet".

"Si te acostás con alguien o no te acostás con alguien, lo podés hacer ahí, afuera, en cualquier hora, cualquier día, cualquier momento. No es por eso", intenta defenderse el deportista.

La denuncia judicial

La denuncia, detalló el abogado de Torrado, Olari Ugrotte, recayó en la Fiscalía N°18 de la Ciudad, que "decidió archivar el caso en un primer momento porque los mensajes de Nalbandian y la cámara allí colocada según su lectura de la ley no constituían un delito".

"Esto fue confirmado por la fiscal de Cámara Sandra Guagnino el 9 de septiembre pero abre la puerta para que la causa continúe si se presentan nuevas pruebas", explicó el letrado.

Embed Esta es la cámara oculta que David Nalbandian le instaló a su ex novia Araceli Torrado, que lo denunció por violencia de género.



Esta es la cámara oculta que David Nalbandian le instaló a su ex novia Araceli Torrado, que lo denunció por violencia de género.

La cámara instalada por Nalbandian fue analizada por el Cuerpo de Investigaciones judiciales, precisó Olari Ugrotte, "que al no tener las claves de acceso del dispositivo no pudo determinar si transmitió imágenes o no".

"Nosotros tenemos elementos para sostener que Nalbandian sí utilizó la cámara para ver imágenes en forma remota. Tal es así que le manifestó a Araceli en una oportunidad '¿no te pensás levantar en todo el día?'. Es evidente que él vio las imágenes", aseguró el letrado.

En la presentación judicial, continuó el profesional, "solicitamos además una serie de medidas para intentar obtener imágenes que puedan haber sido grabadas, porque el dispositivo permite visualización en vivo y también permite registrar grabaciones", pero no solo "no secuestraron el teléfono de Nalbandian" sino "ni siquiera lo notificaron", advirtió.

"Nosotros entendemos que hay elementos suficientes para avanzar en medidas probatorias que tienen que ver no solo con probar esta situación de que él accedió a las imágenes, sino la posibilidad de que existan estos registros que por supuesto de ningún modo pueden ser difundidos porque ya sería un perjuicio mayor", insistió sobre la posibilidad de que en algún momento se difundan imágenes privadas de la modelo.

Pedido de medidas de protección

Ante la justicia, el abogado querellante también solicitó una "medida de protección, una restricción de acercamiento, porque es evidente que esta persona no reconoce límites, no reconoce un 'no, hasta acá llegamos'".

Sin embargo, denunció el abogado, "la justicia, basada en discusiones técnicas sobre la tipicidad del delito (...), considera que por el momento no están dados los requisitos para dictar una medida, cuando todos sabemos que son medidas que deben ser dictadas inmediatamente, que hay que creerle a la víctima".

"Incluso tenemos informes de la Oficina de Acompañamiento a las Víctimas y Testigos del Ministerio Público de la Ciudad que señalaron esta situación y que fueron muy claros en sus conclusiones", expresó.

Y concluyó: "En el momento que consideremos oportuno vamos a acompañar el pedido de nuevas medidas probatorias. También va a intervenir la Justicia Civil y vamos a avanzar en las acciones que correspondan insistiendo también en la solicitud de protección".