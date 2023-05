DANIEL HURE.jpg Daniel Hure: "No me pongo fecha de vencimiento"

“La verdad estoy muy contento por este momento en la parte de mi vida. Había decidido en el receso no irme a ninguna parte porque voy a ser nuevamente padre y la posibilidad de volver al club para darle una mano en el Torneo Federal que es muy importante y lo que significa volver a los planes nacional es muy lindo para mí y sobre todo porque disfruto de mi familia con mi hijo en la cancha es algo hermoso”, confesó el jugador de 38 años que en los recesos vive en la ciudad de Paraná donde formó una familia.

El Cabrito dijo que al equipo lo ve “muy bien” y que conoce muy a los jugadores porque ha participado de los entrenamientos cuando viaja a Paraná fuera de temporada de la Liga. “Cuando tengo días libres vuelvo al club, entreno con ellos y conozco a la mayoría. Y lo conozco a Pipi como entrenador y vienen haciendo un gran trabajo con jóvenes y proyección. Y la verdad que cuando hablé para sumarme me dijeron que querían alguien con experiencia y si era del club, mejor y hoy estamos una instancia muy linda”, contó el jugador nacido en Valle Hermoso.

Hure dijo que el primer objetivo de Sionista es “llegar a los playoffs” y para eso hay que sortear el partido del jueves. “Se logró una gran triunfo de local más allá de no haber jugado tan bien, pero bueno. El jueves tendremos otro partido ante San José y si ganamos seguimos en competencia y si perdemos nos quedamos afuera, pero el proyecto es lindo y están haciendo bien las cosas”, reflexionó más allá del destino el próximo jueves.

El jugador que jugara Liga Sudamericana y Liga de las Américas con el club reconoció que es “duro” jugar la Liga Federal más allá de su nivel y explicó los motivos. “Son diferentes categoría y es uno el que tiene que adaptarse. Es siempre duro, se juega muy físico, se permite más, pero estoy contento con el rol y el desafío. Mis aspiraciones son seguir jugando en la Liga Nacional la temporada que viene, pero hoy me debo a Sionista. Me está costando porque al bajar a una categoría menor te toman como alguien importante y las defensas son muy fuertes”, analizó.

Con respecto a su futuro dijo que su idea es seguir jugando la Liga Nacional, pero no descartó ninguna oferta. “Quiero seguir jugando la Liga Nacional, pero tengo que hablarlo con mi familia. Tengo 38 años y tengo ganas y la familia es primordial. Estoy con ganas y bien físicamente y eso me hace pensar en que quiero seguir, llegado el momento se analizará. Hoy estoy abocado a Sionista a tratar de que sigan creciendo y entusiasmado con este proyecto. Estoy metido en eso”, remarcó Hure.

En ese contexto no descartó seguir en la provincia y dijo “estar abierto a cualquier propuesta”. “A mí me interesa el proyecto de Sionista. Me gusta que la ciudad y la provincia respiren básquet y si puedo dar mi granito de arena lo voy a hacer desde donde me toque. Hoy por hoy me toca ser jugador de Sionista y después analizaré todo. Hoy considero que puedo seguir jugando la Liga Nacional, pero insisto, cuando sea el momento lo voy a analizar”, confesó el jugador que vistiera la camisetas Libertad de Sunchales, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Hispano Americano, Atenas de Córdoba, Unión de Santa Fe y Paulistano de Brasil donde fue campeón.