Daniel Aquino tuvo un buen rendimiento y se quedó con la victoria

En el Club San Agustín, Daniel Aquino se impuso sobre el bonaerense Miguel Ángel Núñez. Además, Soledad Rodríguez debutó con un triunfo en el profesionalismo.

Una victoria clara para celebrar su día. En el día de su cumpleaños 37, el boxeador paranaense Daniel Aquino tuvo un buen desempeño sobre el cuadrilátero montado en el Club San Agustín y se impuso por puntos, en un amplio y merecido fallo unánime, sobre el oriundo de Mar de Ajó, Miguel Ángel Núñez.

El Terrible Aquino, que pesó 69,500 kilos, se mostró veloz y con buena variedad de golpes, como hacía mucho no se lo veía, para dominar y superar a lo largo de los seis asaltos a un aguerrido adversario como Núñez, que había pesado 70,500 kilos.

Estudiantes fue contundente y se subió al podio en el Torneo Regional del Litoral

Tras el campanazo final, los jueces Juan Weimer y Osvaldo Muñoz coincidieron en la tarjeta 59-55, mientras que Mariela Santini falló 60-54, todos a favor de Aquino, que mejoró su récord profesional de 22 triunfos (14 por nocaut), 18 derrotas (10 por la vía rápida) y dos empates.

Soledad Rodríguez tuvo un ajustado triunfo

En el semifondo de la pelea, Soledad Rodríguez debutó con éxito en el boxeo profesional al derrotar por puntos, en decisión mayoritaria, a Claudia Loza, de la localidad bonaerense de San Junto.

Si bien la Morena Rodríguez, de 52,600 kilogramos, fue quien tuvo la iniciativa y lanzó la mayor cantidad de golpes, fue Loza la que impactó las mejores manos, sobre todo un cross de izquierda que entró durante los cuatro asaltos.

Los jueces Weimer y Santini marcaron 39-37 a favor de Rodríguez, mientras que Muñoz vio empate 38-38.

Los resultados en el Club San Agustín

Peleas amateurs

Tomás Cuatrín (Ministerio) y Marcos Orrego (Team Peligro), empataron en categoría Hasta 75 kilos.

Emanuel Segovia (Toa Fight) y Ricardo Hurgaitti (Santa Fe), empataron en categoría Hasta 64 kilos.

Marcos Jaime (Peñarol) venció por puntos a Taiel Acevedo (San Justo), en categoría Cadete Hasta 54 kilos.

Agustín Ramírez (Team Pistrilli) derrotó por puntos a Mariano Roda (Santa Fe), en categoría Hasta 64 kilos.

Elías Jaime (Peñarol) le ganó por puntos a Thiago Valdés (Toa Fight), en categoría Juvenil Hasta 64 kilos.

Iván Sánchez (Team Pistrilli) se impuso por puntos sobre Joaquín Noghera (Toa Fight), en categoría Hasta 69 kilos.

Peleas profesionales

Soledad Rodríguez (Peñarol) venció por puntos, en fallo mayoritario, a Claudia Loza (San Justo) en categoría Gallo.

Daniel Aquino (Team Pistrilli) derrotó por puntos, en decisión unánime, a Miguel Ángel Núñez (Mar de Ajó) en categoría Superwelter.

Franco Catena perdió en Italia

Box Catena (1)

El boxeador profesional paranaense Franco Catena fue derrotado en su primera pelea en el exterior. Este sábado, en la comuna de Osimo, Italia, el Yunque perdió por puntos, en fallo unánime, ante el local Aziz Abbes Mouhiidine.

El peleador argentino tuvo un susto apenas comenzó la pelea, ya que a los 20 segundos del primer asalto fue impactado por un gancho diestro de su adversario que lo mandó a la lona. Sin embargo se levantó y dio una buena batalla ante un rival más técnico y veloz, que supo usar su jab para marcar el ritmo de las acciones.

Pese al traspié, el representante del Team Peligro dejó una buena imagen, yendo al ataque hasta el último segundo y tomando riesgos para intentar conectar sus fuertes golpes, lo que generó que el público lo despida con un cálido aplauso.