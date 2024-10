Corinthians denunció gestos racistas por parte de un hincha de Racing

En la ida del partido por semifinales, Corinthians y Racing no se sacaron ventajas en Brasil. El brasileño Yuri Alberto realizó un doblete para un local, mientras que Maximiliano Salas y Gastón Martirena descontaron para el equipo argentino.

Una vez finalizado el encuentro, se viralizó un video de un hincha de la Academia señalando al público del Timão e imitando a un mono. Ante esto, el equipo proveniente de la San Pablo publicó un descargo en sus redes sociales.

Gesto hincha

El comunicado de Corinthians

Embed O Sport Club Corinthians Paulista informa que tomou ciência de um vídeo publicado nas redes sociais durante a partida da última quinta-feira (24), entre Corinthians x Racing- ARG, com cenas absurdas e lamentáveis de gestos racistas.



Mais uma vez em uma partida de competição… pic.twitter.com/afg9igzNeY — Corinthians (@Corinthians) October 25, 2024

“El club informa que tuvo conocimiento de un vídeo publicado en las redes sociales durante el partido del pasado jueves, entre Corinthians y Racing, con escenas absurdas y lamentables de gestos racistas”, escribió el club brasileño.

Corinthians no dudó en resaltar que no es la primera vez que sufre de estos gestos racistas en una competencia en el continente: “Una vez más en un partido de una competencia sudamericana, vemos escenas protagonizadas por la afición contraria que lastiman no sólo a la afición del Corinthians, sino a todo el país".

“En las imágenes de este jueves, aparece un hincha visitante realizando gestos racistas hacia los hinchas del Corinthians, en el Neo Química Arena”, siguió el comunicado.

Por último, el equipo resaltó su firme postura en contra de estos actos: “Corinthians, como lo ha hecho desde su fundación, no acepta ningún tipo de racismo o discriminación. El club busca identificar al aficionado que cometió el crimen y se compromete a llevar el caso ante las autoridades policiales, así como ante la CONMEBOL”.