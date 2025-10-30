Uno Entre Rios | Ovación | Copa Libertadores

Copa Libertadores: Palmeiras y Liga de Quito definen al segundo finalista

Desde las 21.30, el equipo brasilero recibirá al ecuatoriano, en la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores. La ida fue 3 a 0 para la Liga.

30 de octubre 2025 · 08:25hs
El vialense Lisandro Alzugaray es una de las figuras de la actual edición de la Copa Libertadores.

El vialense Lisandro Alzugaray es una de las figuras de la actual edición de la Copa Libertadores.

Palmeiras recibirá este jueves a Liga de Quito, de Ecuador, en la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores. El encuentro, que está programado para las 21.30, se podrá ver a través de Fox Sports, ESPN Premium y Disney + y se disputará en el Allianz Parque. El árbitro será el colombiano Wilmar Roldán.

Palmeiras llega a este encuentro con un panorama muy adverso, luego de lo que fue la contundente derrota por 3 a 0 que sufrió en la ida, donde tuvo un primer tiempo para el olvido que lo dejó al borde del KO.

Racing y Flamengo no se sacan ventajas.

Racing empató contra Flamengo y no pudo llegar a la final

Racing perdió de visitante en Brasil.

Racing se juega un partido histórico ante Flamengo por un lugar en la final

Sin embargo, el equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira hace años que es uno de los más temidos del continente, por lo que utilizará todos sus recursos para dar vuelta la historia frente a su gente.

El Verdao levantó el trofeo del certamen más importante del continente en tres ocasiones: en 1999, 2020 y 2021, por lo que hará todo el esfuerzo posible para que el sueño de su cuarta conquista no quede trunco.

Liga de Quito, el cuco de los brasileros

Liga de Quito, por su parte, se convirtió en una verdadera pesadilla para los equipos brasileros en esta Copa Libertadores, ya que terminó primero en el Grupo C que compartió con Flamengo, mientras que en las instancias de eliminación dejó en el camino a Botafogo en octavos de final y a San Pablo en cuartos.

Los dirigidos por el brasilero Tiago Nunes quieren meterse en una nueva final de Copa Libertadores tras la alcanzada en el 2008, cuando consiguieron su único título en esta competición de la mano del técnico argentino Edgardo Bauza.

De cara a este trascendental cruce, Liga de Quito no podrá contar con el extremo Bryan Ramírez, una de sus mayores figuras, ya que fue expulsado en la ida.

De todos modos, quien sí estará en el rectángulo de juego es el exfutbolista de Atlético Paraná, vialense Lisandro Alzugaray, quien se ha convertido en uno de los ídolos del conjunto Blanco de la capital ecuatoriana.

