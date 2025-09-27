Uno Entre Rios | Ovación | Liga Paranaense

Liga Paranaense: Peñarol y Sportivo Urquiza se enfrentan en barrio Pirola

El Tricolor y la V Azulada jugarán desde las 16, por la séptima fecha de la Liga Paranaense. Este sábado habrá otros cinco partidos y el domingo el restante.

27 de septiembre 2025 · 12:00hs
Peña es el líder del actual certamen de la Liga Paranaense

Prensa LPF

Peña es el líder del actual certamen de la Liga Paranaense, por lo que su rival de toda la vida tratará de bajarlo.

Las miradas estarán puestas en lo que sucederá este sábado en el estadio Aníbal Giusti de barrio Pirola, donde se disputará uno de los clásicos más importantes de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Peñarol y Sportivo Urquiza jugarán desde las 16 –en duelo de la categoría Sub 23 a las 13–, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

El Tricolor es la gran revelación del certamen, en el que es líder y se mantiene invicto, por lo que intentará conservar esta posición de privilegio ante su gente y frente a su acérrimo rival.

El equipo que dirigen Hugo Fontana y Juan Comas se quedó fuera de la Copa País.

Copa País: la selección de la Liga Paranaense quedó eliminada

Mauricio Domínguez, una de las figuras del equipo de la LPF en la Copa País.

Copa País: La selección de la Liga Paranaense va por el pase a la Fase Final

Por su parte, la V Azulada, de irregular andar en el campeonato, tratará de bajar al puntero y tomar envión de cara a los próximos compromisos.

La Policía dio a conocer cómo será el operativo de seguridad: los hinchas que asistan deberán hacerlo con entrada y documento de identidad, pudiendo ingresar con elementos de percusión y banderas con medidas de hasta tres metros de largo.

No podrán llevar equipos de mates; botellas plásticas, metal o de vidrios; pirotecnias lumínicas o sonoras; o ropa de otros clubes.

Los hinchas de Peñarol, ingresarán al estadio por calle Durán e Ituzaingó (control policial) y calle Durán, desde Libertad (control policial). Vale destacar que no habrá hinchas visitantes

Los otros partidos de la séptima fecha de la Liga Paranaense

Este sábado también habrá otros cinco encuentros de la fecha 7. Todos se disputarán desde las 15.30 (y la Sub 23 a las 13.30): Universitario-Argentino Juniors, Don Bosco-Palermo, Camioneros-Belgrano, Oro Verde-San Benito e Instituto-Atlético Paraná.

El cotejo que cerrará este capítulo se desarrollará el domingo, en el predio La Capillita. Desde las 11 (Sub 23 a las 9) jugarán Patronato-Los Toritos. Libre quedará Neuquén.

Las posiciones del Torneo Clausura

Peñarol 14 puntos; Patronato 13; Neuquén (+4), Camioneros (+2) y Palermo (+1) 9; Sp. Urquiza (+2), Don Bosco (+2) y Universitario (-1) 8; Argentino Jrs. (0), Belgrano (-1) y Atlético Paraná (-4) 7; San Benito 6; Oro Verde (-4) e Instituto (-7) 4; Los Toritos 1.

Liga Paranaense Peñarol Sportivo Urquiza Clásico
Noticias relacionadas
El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 Miguel Barrios.

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios"

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship.

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

una decada celebrando el legado de juan cruz mathe

Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

Boca resignó dos unidades en su última presentación.

Boca buscará saltar a la cima de las posiciones

Ver comentarios

Lo último

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 Miguel Barrios

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios"

Ultimo Momento
Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 Miguel Barrios

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios"

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

Policiales
Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Victoria: secuestraron droga, armas y detuvieron a tres personas en allanamientos

Victoria: secuestraron droga, armas y detuvieron a tres personas en allanamientos

Ovación
Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

En Belgrano palpitan la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina

En Belgrano palpitan la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Liga Paranaense: Peñarol y Sportivo Urquiza se enfrentan en barrio Pirola

Liga Paranaense: Peñarol y Sportivo Urquiza se enfrentan en barrio Pirola

El equipo de la APB disputa el Entrerriano de Selecciones U13 Masculinas

El equipo de la APB disputa el Entrerriano de Selecciones U13 Masculinas

La provincia
Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa ¿Dónde estás hoy?

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa "¿Dónde estás hoy?"

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Dejanos tu comentario