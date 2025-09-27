Liga Paranaense: Peñarol y Sportivo Urquiza se enfrentan en barrio Pirola

El Tricolor y la V Azulada jugarán desde las 16, por la séptima fecha de la Liga Paranaense. Este sábado habrá otros cinco partidos y el domingo el restante.

Peña es el líder del actual certamen de la Liga Paranaense, por lo que su rival de toda la vida tratará de bajarlo.

Las miradas estarán puestas en lo que sucederá este sábado en el estadio Aníbal Giusti de barrio Pirola, donde se disputará uno de los clásicos más importantes de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) . Peñarol y Sportivo Urquiza jugarán desde las 16 –en duelo de la categoría Sub 23 a las 13–, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

El Tricolor es la gran revelación del certamen, en el que es líder y se mantiene invicto, por lo que intentará conservar esta posición de privilegio ante su gente y frente a su acérrimo rival.

Por su parte, la V Azulada, de irregular andar en el campeonato, tratará de bajar al puntero y tomar envión de cara a los próximos compromisos.

La Policía dio a conocer cómo será el operativo de seguridad: los hinchas que asistan deberán hacerlo con entrada y documento de identidad, pudiendo ingresar con elementos de percusión y banderas con medidas de hasta tres metros de largo.

No podrán llevar equipos de mates; botellas plásticas, metal o de vidrios; pirotecnias lumínicas o sonoras; o ropa de otros clubes.

Los hinchas de Peñarol, ingresarán al estadio por calle Durán e Ituzaingó (control policial) y calle Durán, desde Libertad (control policial). Vale destacar que no habrá hinchas visitantes

Los otros partidos de la séptima fecha de la Liga Paranaense

Este sábado también habrá otros cinco encuentros de la fecha 7. Todos se disputarán desde las 15.30 (y la Sub 23 a las 13.30): Universitario-Argentino Juniors, Don Bosco-Palermo, Camioneros-Belgrano, Oro Verde-San Benito e Instituto-Atlético Paraná.

El cotejo que cerrará este capítulo se desarrollará el domingo, en el predio La Capillita. Desde las 11 (Sub 23 a las 9) jugarán Patronato-Los Toritos. Libre quedará Neuquén.

Las posiciones del Torneo Clausura

Peñarol 14 puntos; Patronato 13; Neuquén (+4), Camioneros (+2) y Palermo (+1) 9; Sp. Urquiza (+2), Don Bosco (+2) y Universitario (-1) 8; Argentino Jrs. (0), Belgrano (-1) y Atlético Paraná (-4) 7; San Benito 6; Oro Verde (-4) e Instituto (-7) 4; Los Toritos 1.