Con el debut de Barco, Brighton fue eliminado

El encuentro se hizo cuesta arriba para las Gaviotas desde el saque inicial ya que, al minuto de juego, un centro de Jean-Ricner Bellegarde fue mal controlado por el arquero Jason Steele y le quedó servido a Mario Lemina para marcar el gol que, finalmente, sería el que selle el destino de Brighton.

Los minutos del partido pasaban y Brighton no encontraba el empate. Así, a falta de 11 minutos para el cierre del encuentro, Roberto De Zerbi decidió que Valentín Barco tenga su debut oficial. Y el argentino no decepcionó. Es que, con ese puñado de minutos, se convirtió en el jugador de Brighton que más chances de peligro generó (3). La más clara, quizás, se dio a los 36 minutos del complemento, cuando envió un certero centro para Danny Welbeck que no terminó en gol tan solo porque el atacante inglés no pudo direccionar bien su cabezazo.

Lo pudo haber empatado Brighton en la última jugada del partido, en un córner en el que hasta el arquero Steele fue a cabecear. Justamente fue él quien tuvo el empate en sus pies, pero su intento se fue desviado y, así, las cosas terminaron 1-0. De esta manera, Brighton se despidió de la competencia, mientras que Wolverhampton enfrentará ahora a Coventry City en la próxima etapa.