Ciclista quiere seguir de festejos y Estudiantes desea cortar una racha de 74 años

El certamen de básquet en Paraná se juega desde 1932, primero bajo la denominación de la Federación Paranaense de Básquetbol, entidad que cambió su nombre en 1944 como Asociación Paranaense de Básquetbol, nombre que posee actualmente.

Ciclista quiere seguir con su dominio

El Verde de calle Santiago del Estero es el último campeón del torneo local y el que más festejó en los últimos campeonatos. Actualmente cuenta con 14 vueltas olímpicas, siendo el tercer club más ganador de la historia detrás de Echagüe (27 títulos) y Olimpia (18 festejos).

Ciclista Estudiantes 1.jpg Pablo Bogado, valuarte de Ciclista en la competencia local.

Ciclista salió campeón en 1958, 1961, 1965, 1966, 1991, 1994, 1999, Apertura 2004, Clausura 2006, Clausura 2010, 2018, 2019, 2021 y Apertura 2023.

El CCP llega dulce a esta final porque de los últimos 6 campeonatos disputados, ganó 4. Desde ya, va por más.

El sueño del CAE

Estudiantes hace 74 años que no sale campeón. La última vez fue en 1950. Hay generaciones de jugadores y ex jugadores que aún no han visto al CAE cortar las redes. Claro está, se entusiasman con esta posibilidad. En total, desde 1932 a la fecha, Estudiantes ganó 6 campeonatos. Lo mejor se vio en la década del 40, cuando el básquet de Paraná estaba en plena etapa de formación y expansión.

Echagüe y Estudiantes fueron los grandes protagonistas de esos años. Echagüe ganó los certámenes de 1940, 1942, 1943. El CAE lo hizo en 1941, 1944, 1945, 1947, 1948 y 1950.

Ciclista Estudiantes 2.jpg Lautaro Vilotta volvió de la lesión y estará en la final

Estudiantes se dio el lujo de contar con una figura de relieve: Ricardo Peyrú, aquel jugador que fue figura de River Plate, del seleccionado de Capital Federal y la selección Argentina. A fines de los ’40, Ricardo Peyrú se radicó en Paraná y llegó a Estudiantes invitados por amigos. Su presencia no pasó desapercibida: enseñó técnica y tácticas a jugadores locales, entre ellas una novedad desconocida por estos lados: la defensa hombre a hombre.

Estudiantes no solo sueña con ganar el Apertura 2024, sino también terminar con una sequía de 74 años sin celebraciones.

LOS 14 TÍTULOS DE CICLISTA

1958 Torneo Anual

1961 Torneo Anual

1965 Torneo Anual

1966 Torneo Anual

1991 Torneo Anual

1994 Torneo Anual

1999 Torneo Anual

2004 Torneo Apertura

2006 Torneo Clausura

2010 Torneo Clausura

2018 Torneo Anual

2019 Torneo Anual

2021 Torneo Anual

2023 Torneo Apertura

Los 6 TÍTULOS DE ESTUDIANTES

1941 Torneo Anual

1944 Torneo Anual

1945 Torneo Anual

1947 Torneo Anual

1948 Torneo Anual

1950 Torneo Anual

TABLA DE CAMPEONES

El torneo local se juega desde 1932. Desde ese entonces a la fecha, así está la tabla de clubes ganadores:

Echagüe 27 Títulos

Olimpia 18 Títulos

Ciclista 14 Títulos

Sionista 13 Títulos

Quique 11 Títulos

Recreativo 6 Títulos

Estudiantes 6 Títulos

Hindú 6 Títulos

Talleres 3 Títulos

Paracao 1 Título

Estrella 1 Título

Fuente: Paraná Deportes