Chile y el posible equipo para enfrentar a Argentina en el Monumental

Chile, con cinco puntos en la tabla de Eliminatorias, tendrá una visita de alto riesgo este jueves. Porque le tocará jugar en el Monumental contra el bicampeón de América y monarca mundial. Sí, contra Argentina. Un partido más que bravo para Ricardo Gareca y compañía. Este martes, dos días antes del encuentro, el ex DT de Vélez habló en conferencia de prensa de lo que se viene. Entre varios temas, se refirió a nombres puntuales que forman parte de su seleccionado, pero no confirmó un once. ¿Qué tiene en mente el Tigre?