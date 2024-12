Central Entrerriano campeón: Leandro Quarroz y Gabriel Díaz brindaron testimonios

El capitán de Central Entrerriano, Leandro Quarroz, y Gabriel Díaz, ex jugador histórico del Rojinegro, hablaron de las claves de este título provincial.

Con este logro, Central sumó el sexto título provincial de su historia y el segundo desde la creación de la Liga Provincial, tras el obtenido en 2014. Una década después, el club vuelve a lo más alto de Entre Ríos, confirmando su vigencia y protagonismo en el básquet regional.

En este encuentro decisivo brillaron Leandro Quarroz, con 20 puntos y 5 rebotes, y el experimentado Mario Ghersetti, quien aportó 19 unidades y 10 rebotes. Del lado de Santa Rosa, se destacaron Martín Confalonieri (22 puntos y 9 rebotes) y Leandro Tapia (20 puntos y 5 rebotes), pero sus esfuerzos no alcanzaron para revertir la historia.

En primera instancia, el capitán del elenco campeón, Leandro Quarroz, brindó su testimonio de lo acontecido: "La primer sensación es de sacar espinas que tenia encima, venía años luchando por esto en diferentes clubes y al fin se me pudo dar, eso en lo personal. En lo grupal, fue un mérito al esfuerzo de varios meses y de darle sin importar nada, de solo tener un objetivo que fue este. Estar mentalizado cada día para poder lograr lo que todos queríamos. El hecho de ser campeones era parte del objetivo. Sabíamos que eramos candidatos, tanto por nombres del plantel como también en donde estábamos jugando. Sabíamos que era una presión pero el carácter y las ganas arrasaron".

Leandro Quarroz recibió el trofeo

Central Entrerriano 2.jpg La copa en manos del capitán FBER

Central Entrerriano fue el mejor equipo jugando en casa: "Nosotros siempre de local queremos demostrar actitud, y que los que vienen sientan la presión de estar jugando en otro lugar que no es su casa, y que no se les va a hacer fácil", dejó en claro Quarroz.

A su vez, el capitán agregó detalles de la final ante Santa Rosa: "Cancha muy difícil, rival muy duro sin dudas, nos costó mucho y se noto en el tercer juego, pero bueno, el último juego fuimos mentalizados en traer ese partido y así entramos, a ganar desde el salto, metimos cuando lo necesitábamos y sobre todo, nos pusimos fuerte en defensa cuando no tenían que convertirnos".

"Somos campeones porque trabajamos y nos esforzamos todos los días para esto, y porque todos estamos dispuesto y a predisposición para campeonar, cuando las energías se ven, se sienten, se concentran, pasan estas cosas. Fuimos regulares toda la temporada. No niego que nos costó por momentos debido a lesiones y ausencias de jugadores pero cada uno que estuvo en cancha supo hacerlo como se debe. Estoy muy contento. Ahora queda festejar y disfrutar por tanto esfuerzo", aseguró Leandro.

Para más detalles de lo acontecido en Chajarí y el gran año que tuvo el conjunto de Gualeguaychú, UNO también dialogó con Gabriel Díaz, un histórico ex jugador que hoy hace las veces de ayudante del DT en la Primera División de Central Entrerriano.

“Las sensaciones son muy especiales, obviamente que ganar el título de la provincia es muy lindo, pero a este campeonato lo viví como hincha, más allá de ser asistente o exjugador. Lo disfruté como hincha porque después de tanto tiempo de estar en este club, de vivir tantas cosas, el hecho de poder lograr esto por cómo se trabajó en la temporada, la verdad que te genera una sensación muy linda y muy especial, algo que es difícil de explicar. Santa Rosa fue un rival muy duro. Nosotros lo quisimos cerrar en el tercer partido pero sabíamos que ellos llegaban invictos de local, con buenos jugadores y buen entrenador. Sin embargo, siento que tuvimos equipo para ganar en cualquier cancha y aprovechamos las oportunidades”.

“El hecho de ser campeones lo logramos en el día a día, por el trabajo que se hizo, por cómo se hizo, por la calidad de los jugadores, por el gran trabajo que hizo Martín (DT) desde el primer día”, dejó en claro el exjugador de Central.

Con respecto a las aspiraciones al principio de temporada, Díaz recordó: “El primer objetivo era clasificar al Federal. Sin embargo, sabíamos que teníamos plantel para lograr más cosas, para llegar a un objetivo final que podía ser ganar el título. Era cuestión de trabajar día a día y de confiar en lo que se estaba haciendo. Nos convencimos de que era posible. Primero, como todo equipo tiene sus momentos buenos y sus momentos malos, nos fuimos convenciendo de que eso se podía dar por la calidad de los jugadores y por el trabajo grupal”.

Para cerrar, el histórico ex jugador de Central Entrerriano y actual asistente del plantel hizo un balance de la temporada: “Hay poco trabajo porque son pocos meses de competencia. En principio, nos costó una regularidad. Hubo partidos buenos y no tan buenos pero creo terminamos siendo el equipo más regular. Quedó demostrado en los partidos que fuimos teniendo. Obviamente que tuvimos bajones y esos fueron los que nos obligaron a seguir trabajando y buscarle la vuelta para mejorar.Siempre pensando en el futuro porque esto no termina acá. Esta institución siempre te lleva a ir por más y tanto los jugadores como el cuerpo técnico lo entendieron a la perfección porque sabían lo que significaba este logro para el club”.

Central Entrerriano festejó a nivel provincial