CEF N°5 cerró una temporada soñada en el sóftbol

Parte del plantel charló con UNO y habló de la definición de la competencia en Lanzamiento Rápido y de lo que viene. Los jugadores que dieron cita tras el entrenamiento con la Selección fueron Juan Cruz Zara, Federico Olheiser, Ladislao Malarczuk y Mauro Sánchez. Cuatro de los citados al combinado nacional que se preparan para el Mundial a mitad de año.

Juan Cruz Zara dijo: “Hacía muchos años que no se ganaba con el club el torneo de la APS, así que bueno, estamos muy contentos. Fue una definición recontra apretada, los juegos fueron parejos, salvo uno que ellos se fueron como 7 a 0 en el marcador, el segundo ganamos el primero 5 corridas a 4 en straining, y el resto de los resultados, los otros tres que tuvimos que ganar para liquidar la serie, fueron 2 a 1, y 1 a 0, y 1 a 0”.

Luego agregó: “La temporada fue tremenda, la verdad está muy exigente la Liga local, todos los equipos tienen el nivel, los últimos años fueron todos muy variados, los torneos locales, los torneos de fin de semana, la liga, el Nacional de Clubes, siempre ganaba uno distinto, todos tenían chances, así que habernos llevado la mayoría de los campeonatos fue algo muy importante para nosotros”.

Juan Cruz Zara es oriundo de Bahía Blanca y vive en Paraná para competir con los mejores del sóftbol y sobre eso dijo: “Yo me uní a los chicos en el 2020 en plena Pandemia, la verdad que es muy especial porque me abrieron las puertas, es un grupo de compañeros que yo jugué muchos años antes también en Selección, siempre fuimos muy unidos. Me abrieron las puertas excelente, y los resultados a partir de ahí fueron muy exitosos, así que para mí es muy especial.

En cuanto a lo que se viene Juan Cruz Zara comentó: “Ahora me voy a Europa la semana que viene, estoy jugando un mes ahí, y ya después arranca la temporada de Estados Unidos, y en cara a lo que sería el Mundial de Canadá. Estamos metiendo ahora el último entrenamiento con la Selección Argentina, por lo menos para mí, los chicos van a seguir, y bueno, yo me preparé desde allá”.

Por su parte, Federico Olheiser comentó a UNO: “Por suerte me tocó mi primera Liga de la APS desde que llegué al club. Así que estoy muy contento de este logro”.

“La verdad que fueron muy apretados. Talleres fue un rival digno, ellos venían de ganarle la serie al CAE y la serie a Patronato y lo hicieron con mucha autoridad, así que los que nos esperaban a nosotros, aparte del parate que habíamos tenido por no tener esos juegos, sabíamos que no iba a ser nada fácil" dijo.

Luego comentó: "La verdad q que nuestra temporada es rara, está terminando ahora, cuando empieza el año para otra cosas, pero nosotros jugamos año invertido, o sea, final del año empieza nuestra temporada y principio del año termina. Estamos muy contentos con todos los logros alrededor de la temporada, tanto locales como tuvimos la oportunidad de ir a Buenos Aires también y ganar el torneo en Buenos Aires, en la Copa Metropolitana”.

Federico Olheiser es también de Bahía Blanca y se vino para jugar un sóftbol más competitivo como es el paranaense. “Te podría decir que, deportivamente, CEF fue con el que más años compartí, con el que más años estuve, empecé allá por el 2012, después del Mundial de Juvenil, que pude sumarme año y medio con ellos, después me volví a mi ciudad y regresé en 2015 y desde ahí estoy con este equipo y la verdad que muy contento con el grupo de jugadores y humanos que tenemos. B

En cuanto a lo que se viene Olheiser dijo: “Ahora seguir entrenando con la Selección, esperar la lista para el Mundial de julio y poner un nuevo objetivo para eso”.

El equipo campeón

El plantel está compuesto por los siguientes nombres. Juan Cruz Zara, Federico Olheiser, Ladislao Malarczuk y Mauro Sánchez, Jeremias Alegre, Joaquín Alegre, Nicolás Burzomi, Martín González, Gonzalo Masmú, Pablo Masmú, Ezequiel Saenz, Nahuel Saenz, Mauro Sánchez, Julián Schonfeld, Gian Scialacomo, Manuel Tactagi, José Furlán, Alan Peker, Sebastián Ojeda y Facundo Casals. Manager: Nicolás Bittor.