Causa Vélez: el primer resultado toxicológico a la denunciante dio negativo.

Los estudios efectuados a la denunciante arrojaron como resultado que no se encontraron rastros de drogas en su cuerpo. De todas formas, no es el definitivo.

No obstante, es importante destacar que éste no es el resultado definitivo. Los médicos deberán re-confirmarlo en los próximos días con un segundo screening.

La denunciante, una periodista de 24 años, en su testimonio describió que: "Me ofrecieron dos latas de cerveza y, luego, me preguntaron si yo hacía tríos o si estaba con mujeres. Les respondí que no, que no me atraía y que siempre que estaba con alguien era sólo entre dos. En ese momento, me ofrecieron fernet en un termo Stanley color blanco".

Abiel Osorio, Braian Cufré y José Ignacio Florentín son los principales apuntados, en tanto que Sebastián Sosa podría ser juzgado por una participación secundaria por haber invitado al hotel a la víctima, aunque él se habría retirado antes del acto.

Por otra parte, en su declaración, la denunciante realizó una aclaración que le pareció pertinente e importante: "Los jugadores hacían como que tomaban o directamente se pasaban el vaso y siempre iba para mí".

La situación procesal comenzará a delinearse la próxima semana. La fiscal Posse solicitó turno para que se realice una Cámara Gesell, donde la víctima deberá responder todas las preguntas de todas las partes. Los acusados enviaron las garantías de que estarán en Tucumán (deben hacerlo para estar “a derecho”) por lo que su arribo a la provincia del norte del país sería inminente.

Por otra parte, la fiscalía está analizando el resultado de los peritajes al Hotel donde concentró el Fortín, así como también las cámaras de seguridad del inmueble.