Benke recordó que, años atrás, acercó una propuesta a la centenaria institución deportiva. En ese entonces el enfoque estuvo orientado al fútbol femenino. “Ese proyecto que presentamos con Rodolfo Emery no salió. Después Rodo me dio una mano para que siga estudiando porqué no me sentía lista todavía. Todo esto estuvo ahí, latente, y hoy se da. Hoy hay una nueva dirección dentro del club, hay nuevas ideas y estos cambios creo que son positivos también y son buenos. Hoy soy la única profe mujer que está dentro del staff y me siento plenamente cómoda. Los profes, los coordinadores, son muy atentos y muy honestos en su trabajo también. Eso habla muy bien de lo que llevan adelante”, resaltó.

El momento indicado para Carolina Benke

Con mayor rodaje y experiencia, Carolina observó que estaba en el momento indicado para asumir un desafío ambicioso en el club de fútbol más importante de la provincia. “Ya tengo varios años como profe dentro de lo que es el ámbito del fútbol y del fútbol femenino sobre todo. También me gusta desafiarme a mí misma y ver hasta dónde puedo llegar. Eso es lo lindo que tenemos, los profes que se nos abren estas puertas en diferentes lugares. Después uno lo toma o lo deja, es así de simple. Soy un poco ambiciosa, me gusta ir por un poco más y seguir aprendiendo, seguir desarrollando mi profesión, a mí me encanta, hoy estoy muy bien”, afirmó.

Benke está al frente de los chicos que están desarrollando sus primeros pasos. Con los gurises que proyectan el sueño de protagonizar una carrera profesional. “Estoy trabajando con la categoría de pre-infantil, que son categorías 2017-2018, junto al profe Pablo Alvarenga. Los gurises son una masa, son hermosos. Son pequeños, pero vuelan. Tienen mucho talento por delante”, aseveró.

Luego añadió: “Hablamos de formativas y recreación pura a través del fútbol en este caso. Trabajamos mucho lo que es la parte coordinativa, todo lo que sea coordinación, juegos, trabajos técnicos, trabajos analíticos técnicos con pelota, enseñarles rueda de pase, parar la pelota, pegarle bien, con qué parte del pie. Todo eso hacemos hincapié en esta etapa que ellos viven”, detalló.

“Seguramente cuando van pasando los años van a ir subiendo de categoría, van a ir desafiándose. La misma estructura los desafía, porque el fútbol es eso. Empezar de menor a mayor y de poquito a mucho. Después van a ir pasando por otros profes, porque no todos somos eternos en una misma categoría. Eso es lo lindo que tiene el fútbol”, completó.

“Va una semana y media y ya no quiero no dejarlos ir, ya sea los sábados que juegan la Copa promesas, o los domingos, que disputan los encuentros por la Liga Paranaense. De a poco voy acomodándome para estar en todas y poder acompañarlos, no solamente durante la semana, sino que los fines de semana que son sus desafíos personales para ellos y para el pequeño equipo que vamos conformando día a día”, subrayó.

Identificados con Patronato

La continuidad de Patronato en el profesionalismo generó una camada de gurises y adolescentes que anhelan defender el escudo Rojinegro. “Cuando era chica los clubes no salían a los barrios a invitar a los chicos a hacer deporte. Esa falta de contacto produjo que no sea hincha fanática de Patronato, pero si en una simpatizante porque es el club que representa a la provincia. Hoy se ve un montón de chicos con la camiseta de Patronato. Y esto sucede desde que el club llegó al profesionalismo. A partir de ahí creció un montón el interés y entusiasmo. Es hermoso porqué es el club referente de la provincia a nivel nacional y porque los gurises sienten al club. Que se haya generado ese sentido de pertenencia y se sostenga, es hermoso”, cerró.