Carlos Alcaraz venció a Alexander Zverev y conquistó el Roland Garros 2024

Han demostrado ser los más regulares en estos días en París y por eso disputaron la gran final. Para el alemán de 27 años fue su segunda en este tipo de torneos , la anterior fue en el US Open del 2020, cuando cayó ante Dominic Thiem después de estar dos sets arriba. Esta vez, estuvo 2-1 arriba en sets pero tampoco le alcanzó.

El nacido en Murcia continúa invicto en las finales de GS que disputó. La primera fue en 2022, en el Abierto de Estados Unidos, cuando venció 6-4, 2-6, 7-6, 6-3 a Casper Ruud; la segunda vez en Wimbledon 2023 venció en una histórica final al 7 veces campeón del certamen Novak Djokovic. En esta ocasión, pudo mantener la racha.

Alcaraz se llevó el primer set ante Zverev casi sin transpirarse

En un duelo que arrancó con dos breaks en los primeros dos games, el joven español dominó al alemán y parecía que se encaminaba fácil a su primer Roland Garros. Fue 6-3 para Alacaraz, quien pese a que tuvo 10 errores no forzados, pudo ganar 31 puntos e imponerse ante Zverev, quien encima lo superó en 'aces' y efectividad en el primer servicio.

Alcaraz se llevó el primer set ante Zverev

Zverev levantó y aprovechó a un impreciso Alcaraz en el segundo set

El alemán pudo aprovechar esta vez su gran contundencia en el primer servicio contra el español y se quedó por 6-2 con el segundo. Alcaraz cometió ¡14 errores no forzados! contra los cuatro de Zverev y es por eso que no tuvo chances, además de no haber podido quebrar.

Zverev aplastó a Alcaraz en el segundo set

En un peleado tercer set, Zverev logró la remontada ante Alcaraz

En el set más peleado del encuentro, y en el que Alcaraz llegó a estar ¡5-2!, Zverev logró dar vuelta el partido. Cinco aces a uno, tres dobles faltas a cero y nuevamente más efectividad en el primer y segundo servicio fueron las claves en las que el alemán superó al joven español.

Casi sin transpirar, el cuarto fue para Alcaraz

Alcaraz logró superar al alemán, quien estuvo impreciso con dos dobles faltas, tanto en la efectividad en el primer servicio como en el segundo. Con tres breaks conseguidos y salvando tres puntos de quiebre del rival, el español fue claramente merecedor y todo se definirá en el quinto. Además, los 12 de errores no forzados de Zverev explican la amplia ventaja de Carlitos (8) en este set.

Alcaraz barrió a Zverev en el cuarto y todo se define en cinco sets

Carlos Alcaraz venció a Zverev y se consagró campeón del Roland Garros

El español se impuso en el último set 6-2. Zverev tuvo momentos para quebrar pero Alcaraz salvó 5/5 breaks y pudo sacar adelante el set con amplia diferencia. Primer Roland Garros para Carlos, segunda final de Grand Slam perdida para Sasha.