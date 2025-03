Capibá RC vivirá una jornada histórica en el Dos Orillas

La segunda fecha del Dos Orillas

La segunda jornada del certamen que organizan de manera conjunta la Federación Entrerriana de Hockey y la Asociación Santafesina. Los encuentros de la categoría Sub 12 serán a las 10, los de la Sub 14 a las 11, Sub 16 a las 12.15, Sub 19 a las 13.30, Reserva a las 15 y Primera a las 16.30.

Por la Zona Campeonato jugarán: Banco Provincial-CRAI, La Salle-Rowing A, Alma Juniors de Esperanza-Santa Fe RC, El Quillá-Tilcara (en cancha de la ASH), Paracao-Colón de San Justo y Talleres Rojo-Estudiantes Negro.

En el Ascenso A se medirán El Quillá Amarillo-Alma Juniors B, Colón-Talleres B (en CRAI), Estudiantes B-Unión Agrarios Cerrito y Rowing Blanco-CRAI Blanco.

Mientras que en el Ascenso 2 jugarán Santa Fe RC Azul- CRAR de Rafaela y Capibá-Unión.