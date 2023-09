Canelo Álvarez arriesgará su cuádruple corona ante Charlo

Promete ser una de las peleas del año

Canelo Álvarez, de 33 años, expondrá por tercera vez sus títulos de la OMB (Organización Mundial de Boxeo), AMB (Asociación Mundial), CMB (Consejo Mundial) y FIB (Federación Internacional) frente a un rival que aceptó subir dos categorías para batirse con la estrella mexicana.

Iron Man Charlo es el titular indiscutido de la división superwelter (69,8 kilográmos), por la que se enfrentó dos veces con el argentino Brian Boxi Castaño, con resultado sin decisión en julio de 2021 y victoria por puntos en mayo del año pasado.

Después de su derrota ante el ruso Dmitrii Bivol, en mediopesados, "Canelo" regresó a su categoría natural y obtuvo dos victorias pero sin poder llegar a al nocaut número 40 en su carrera profesional. En primer término zanjó a su favor la trilogía con el kazajo Gennadiy Golovkin y luego dio cuenta del británico John Ryder, en ambos casos con fallos unánimes.

"Tengo que demostrar que todavía estoy en la cima. Me siento genial y listo para esta pelea. Jermell tiene razón, no tengo nada que demostrar. Pero esta vez tengo algo que demostrarle. Nunca creyó en mis habilidades y ahora tengo la oportunidad de hacerlo. Eso me motiva", declaró el mexicano, dueño de una foja de 59 victorias (39 KOs), 2 derrotas y 2 empates.

Charlo (35-1-1, 19 KOs.), también de 33 años y seis centímetros más alto que Canelo, rendirá una exigente prueba en un peso mayor a casi un año y medio de inactividad de su última pelea, justamente frente al argentino Castaño.

“Soy un guerrero. Hice lo que tenía que hacer y vengo a ganar la pelea. No creo que Canelo se haya enfrentado a un peleador de mi calibre. Estoy listo para todo, soy un león", presumió el estadounidense.