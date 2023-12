Camioneros inauguró su colección de trofeos

El compromiso con la institución, el sacrificio, la constancia, la humildad y el respeto entre cada uno de los integrantes del plantel y el cuerpo técnico fueron las banderas que lo llevaron a ser competitivos a lo largo de la temporada y a vivir una doble jornada soñada en las instalaciones Salesianas.

Ayelén Gillij es la entrenadora de los dos planteles campeones. El cuerpo técnico del equipo juvenil cuenta también con la presencia de Martín Suárez. Fanta, como lo conocen en ámbito del futsal, oficia de asistente técnico en C20 y es uno de los referentes del equipo superior.

El futsal de Paraná vivió una fiesta el fin de semana

El trabajo de Julieta Olivo, en su rol de entrenadora de arqueros, y de Sofía Escobar, la delegada de la institución en la APFS, es resaltado por los campeones. En Camioneros todos son importantes. No importa si suman mucho minutos de juego o sin alientan desde el banco o desde la tribuna.

“El sábado atajé en la final de C20 y el domingo me tocó estar alentando. Faltaban segundos para que termine el partido, teníamos la copa de C20 en la mano esperando que termine la final de Elite para iniciar los festejos. Queríamos ganar en Primera porque años atrás perdimos una final, pero esta vez se nos dio. Es una felicidad enorme para todo el grupo. Fue una locura vivirlo”, relató Brian Rodríguez, arquero del equipo juvenil de Camioneros, en diálogo con Ovación.

El campeonato en la categoría C20 aportó tranquilidad y confianza. A su vez abrió un interrogante en los jugadores de mayor experiencia: “Siempre apuntamos a no relajarnos ni pasarnos de vuelta. Los más grande sabemos manejar el temperamento, pero tal vez en los más chicos podía existir cierta relajación al haber logrado el campeonato en su categoría. Para ellos fue una alegría enorme haberse consagrado campeón en su categoría porqué todos son amigos. La mayoría juegan juntos desde los 8 años. Pensé que les podía jugar en contra para la final de la elite, pero ganaron bien el sábado, no realizaron mucho desgaste físico y llegaron en buenas condiciones para el domingo”.

El plantel de la división Elite cuenta con jugadores de diferentes edades. “Tenemos varios que integran el equipo C20, otros pibes de 22 años, dos de 32 y el resto tenemos más de 40”, narró Fanta. Los miembros lograron convivir a pesar de las diferencias generacional. Javier Luna, el arquero de la Elite, señaló: “Los más viejtos tratamos de marcar el camino que debemos transitar como grupo humano”.

Camioneros Futsal.jpg Los integrante de los planteles campeones de Camioneros exhibieron las copas. UNO / Juan Manuel Hernández

Luego añadió: “Si bien no trascendí en el profesionalismo tuve la suerte de jugar mucho tiempo en un torneo federado y en todos los procesos adquirí enseñanzas. Los más grande le vamos transmitiendo al resto como llevar adelante un grupo y cuales son los argumentos que deben tener los referentes. En Camioneros no dejamos afuera a nadie, no menospreciamos a ninguno porque todos somos iguales. La Aye (Gillij) ayudó un montón porque nos escuchó siempre. Además contamos con Pablo Lencioni que ha triunfado en el profesionalismo y nos aportó una humildad admirable. Eso ayudo a homogeneizar el grupo. Hoy se ven los resultados”.

El primer título en el nivel superior llegó al derrotar a un equipo acostumbrado a disputar finales y a celebrar títulos. “Español siempre tiene finales cerradas. De hecho fue raro como se dio la final, con un marcador más abierto que lo habitual. Eso le jugó en contra a ellos porqué tuvieron que salir a buscar el partido. Anotamos tres goles rápido y se sintieron incómodo porque tenían que descontar. Español está acostumbrado a manejar el partido. Esta vez fue al revés”, analizó Suárez.

El aporte de Gillij fue clave en la evolución lúdica de Camioneros. Así lo entendieron los integrantes del flamante campeón. “Éramos un equipo que antes jugaba a cualquier cosa, menos al futsal. Sabíamos neutralizar al rival y después atacábamos vertical, con poca tenencia. Con ella adquirimos muchas herramientas del futsal, sin dejar de lado la esencia del equipo. Nos enseñó, corrigió y mejoró un montón en el juego, pero siempre recalcando que no debíamos perder nuestra esencia”, aseveró Fanta.

Camioneros disputará este jueves la final anual C20 ante Español. El viernes se medirá ante Fournier Green en el juego que reunirá a los dos campeones del año de la división elite. El Verde llega envalentonado a estos desafíos. Se ilusiona con sumas más trofeo a la colección que inauguró el pasado fin de semana en Colegio Don Bosco.