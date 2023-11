Boxeadores paranaenses se preparan para sus compromisos

Los protagonistas principales de la noche serán tres pugilistas locales que se desempeñan en el deporte rentado: Francisco Solá, Franco Catena y Jairo Suárez, quienes actuarán a cuatro rounds.

A los 25 años, Pancho Solá tendrá su tan ansiado estreno como peleador profesional. Su rival será Alan Ponce, oriundo de Roque Sáenz Peña, Chaco, con quien se enfrentará en la categoría Súper Ligero.

“Estoy ansioso de que llegue el día de mi debut. Vengo entrenándome muy bien y este tiempo, en el que tuve un parate prolongado desde mi última pelea como amateur, me sirvió para mejorar en muchos aspectos. A una semana del pesaje estoy a dos kilos, y estos días bastante pesados me ayudarán a dar el peso sin problemas. Estoy afinando mucho la puntería, cuestión que he practicado con Wency (Mansilla), Ale (Coronel) y Mateo (Villagra); y siento que mejoré mucho mi pegada, gracias al trabajo realizado con el profesor Andrés Pérez en Colonia Avellaneda”, le contó Solá a UNO.

El duelo de semifondo, en tanto, lo tendrá al Yunque Catena, de 29 años, quien se medirá con el bonaerense Federico Pérez, en peso Crucero.

“Después de mi última pelea me fui con un sabor amargo por la derrota, pero lo tomé como un aprendizaje. Tengo que mejorar en todos los aspectos y potenciar aquellas cosas que hice bien. Si bien es difícil puntualizar sobre algo, sí destaco lo que me remarca constantemente mi rincón, que es subir las manos y contragolpear. A veces abuso de quedarme contra las cuerdas defendiéndome y, si bien no he recibido mucho castigo, sí me he desgastado sin hacerle daño a mi rival. Desde que era amateur que me entrenaba como un profesional, siendo bastante disciplinado y no lo he cambiado. Pero arriba del ring es un boxeo totalmente distinto”, sostuvo Catena.

Por su parte, en la pelea de fondo estará el Espartano Suárez, de 34 años. En la división Pesado, intercambiará golpes con el mendocino Javier Reyes.

“Creo que al desligarme de cuestiones de organización pude sacarme un peso de encima. Esto en las últimas veladas me generó más de un dolor de cabeza. Por suerte de eso ahora se encarga Ricardo Núñez. Ahora estoy mentalizado sólo en mejorar la parte técnica con Chito Retamal, mi entrenador, y Rodrigo Peralta, quien también me da una mano. Espero poder aplicar sobre el ring todo el trabajo que hago en el gimnasio. Eso me cuesta mucho, y creo que por la ansiedad de ganar y noquear, me termina jugando en contra”, explicó Suárez.

La previa

Como antesala de los combates profesionales habrá cuatro peleas amateurs entre baluartes locales. Román Peralta, del gimnasio Paraná Boxing, se enfrentará con Pablo Escobar, de Colón de Santa Fe, en la categoría hasta 58 kilos; Joel Garay, representante del gimnasio Payabox de Paraná, peleará con John Lavagetti, de Santa Elena, en división hasta 62 kilos; Nazareno Villalba, del Team Espartano, combatirá con Iván Frutos, de Paraná Boxing, en peso hasta 75 kilos; y Lara Arener, del Team Espartano, se enfrentará con Dalma Reynoso, de Córdoba, en hasta 52 kilos.

A la balanza

El paranaense Wenceslao Mansilla y el cordobés Rodrigo Del Grecco tendrán este viernes el pesaje previo al combate que sostendrán en el Club Social y Deportivo El Porvenir, donde estará en juego el vacante cinturón de la Federación Argentina de Box (FAB) de la categoría Súper Mediano. La cita con la balanza es a las 16. Ambos peleadores no podrán excederse de los 76,200 kilogramos, límite de la división.

Peligro y su rival animarán el sábado la pelea principal de la velada organizada por la empresa Chino Maidana Promotions, que dirige el excampeón del mundo Marcos Chino Maidana, la cual será televisada por ESPN Knock Out, desde las 21.