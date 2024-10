Boca Juniors: Pol Fernández quedó fuera de la lista de convocados

El DT interino de Boca Juniors, Mariano Herrón, no tendrá en cuenta al mediocampista para el encuentro que el Xeneize disputará el domingo ante Argentinos.

El mediocampista no estará para este partido ni para lo que resta de campeonato. Su ausencia es la más destacada de la nómina de concentrados. Quedó apartado por una decisión del Consejo de Fútbol luego de los malos rendimientos en las derrotas ante Racing y en el Superclásico ante River, sumado a la no renovación de su contrato.

El 11 de septiembre pasado, Guillermo Pol Fernández había utilizado sus redes sociales para anunciar públicamente que no iba a continuar en Boca la temporada que viene. "Siempre fui transparente con las personas y el club que depositó su confianza en mí", aseguró.

En tanto, añadió: "Boca es mi casa y siempre lo será, por eso no quiero dejar lugar a malas interpretaciones, que puedan afectar la relación que tengo con todos los que conforman este prestigioso club".

Boca 2.jpeg Pol Fernández finaliza su contrato con Boca el próximo 31 de diciembre. Prensa Boca

Sergio Romero, otro ausente

Al mismo tiempo, tampoco figura Sergio Romero. Tras la derrota contra River en el último Superclásico, Chiquito protagonizó incidentes con un grupo de hinchas y ello provocó que el Consejo de Fútbol decidiera suspenderlo por dos partidos.

"Uno es profesional y entiende que cuando sucede un acto de esta magnitud tiene que haber una sanción para que no se vuelva a repetir", aseguró Romero en diálogo con El Canal de Boca. Y agregó: "Lamentablemente no pude controlar ese momento, estaba demasiado enojado. Me enojé con él árbitro, porque la última jugada era gol para nosotros".

Los convocados para el próximo juego de Boca Juniors

Los jugadores que tendrá en cuenta Mariano Herrón para el juego ante Argentinos Juniors serán los siguientes: