Bicicross: Los pilotos paranaenses dominaron las categorías

Los paranaenses se coparon en Buenos Aires

Bicicross 1.jpg Los pilotos paranaenses trajeron excelentes resultados a la capital UNOER/ Alan Barbosa

UNO dialogó con los integrantes de Apabi acerca del desafío consumado en Buenos Aires y los objetivos para lo que resta de la temporada 2024. El Lata Fuentes fue el primero en tomar la palabra. “Los resultados fueron positivos para mí.Me quedé con el primer puesto en el Latinoamericano en Buenos Aires en la Categoría Máster +35”, sentenció.

“Creo que veníamos trabajando para conseguir este resultado. Me había quedado con ganas y tenía el presentimiento que se podía dar. Hoy, por los resultados, soy el mejor de la categoría a nivel latinoamericano pero no lo veo de esa manera. Siento que fui el mejor ese día, nada más. Estoy muy orgulloso por lo logrado porque se trabaja mucho. Sobre todo mentalmente”, agregó Marcos.

Bicicross 7.jpg Marcos Fuentes, alias el Lata, fue el mejor latinoamericano de su categoría. UNOER/ Alan Barbosa

Por otra parte, hizo referencias a su nueva etapa como entrenador de los chicos. “Es un poco raro estar del otro lado de la pista. Me estoy acostumbrando a eso y me gusta el nuevo rol. Me involucro con mis alumnos y me gusta porque ellos siempre están comprometidos. Por suerte me doy cuenta cuando a un chico le gusta el deporte. Mayormente se da cuando pierde una carrera y se enoja. Quiere más, quiere seguir empezando, quiere revancha. Cuando le va mal es donde uno se da cuenta que es lo que quiere ese chico. Creo que para mí ese es uno de los factores donde podes ver que el chico quiere estar, tiene ganas, le va a dar y no se frustra por una simple derrota”.

“Ellos están iniciando un camino y no se tienen que calentar por el puesto. Es un camino largo que tienen que transitar para llegar a donde en realidad tienen que llegar, que es participar de un Juego Olímpico o de un mundial”, agregó.

Para cerrar, contó lo que resta de competencia en el calendario 2024. “Me queda el campeonato internacional de Las Luces que se va a desarrollar en Colombia en diciembre. Ahí van los mejores de Latinoamérica. Mi objetivo es poder decir presente”.

Bicicross 4.jpg Los paranaenses se coparon en Buenos Aires UNOER/ Alan Barbosa

La palabra de los más peques

Jonás Fuentes se quedó con el segundo puesto en la Categoría Crucero de 15 a 16 años del Campeonato Argentino. “Estoy muy feliz. La competencia comenzó el viernes y tuve un par de errores que pude recomponerlos sábado y domingo”, dijo el adolescente.

Bicicross 3.jpg Jonás Fuentes salió segundo en el Argentino en la categoría Crucero de 15 a 16 años. UNOER/ Alan Barbosa

“Ahora me siento más tranquilo en las competencias. Antes me consumían los nervios pero con la experiencia me fui soltando”, agregó, haciendo mención a los nervios propios de cada deportista previo a competir.

“Estoy entrenando mucho, todos los días. Trato de hacer entre 3 y 4 horas para poder perfeccionarme con la bicicleta”, cerró Jonás.

También charló Iván Fuentes, de 8 años, que finalizó cuarto en Novicios hasta 9 años del Campeonato Argentino “Me fue bien. Estoy muy contento por poder participar de este torneo y de la Copa Latina, que fue lo que más me gustó. Lamentablemente quedé en semifinales y no pude pasar a la final”, expresó.

Bicicross 2.jpg Iván Fuentes salió cuarto en el Argentino UNOER/ Alan Barbosa

Lorenzo Flher contó: “Fui a competir al Argentino pese a estar enfermo. Estuve engripado y no pude entrenar pero me presenté igual con el apoyo de mis compañeros. Hace cinco años que practico bicicross”, dijo el chico de 10 años.

Bicicross 5.jpg Lorenzo Flher compitió en el campeonato argentino. UNOER/ ALan Barbosa

Para cerrar, Ciro Podestá contó: “Salí campeón latinoamericano y campeón argentino en la categoría expertos hasta 11 años”, dijo, orgulloso, el nacido en Paraná.

Bicicross 6.jpg Ciro Podestá fue primero en el Argentino y en la Copa Latina. UNOER/ Alan Barbosa

“Hice un gran esfuerzo para conseguir estos resultados. Lata (Marcos Fuentes) me ayudó mucho para poder lograr estos resultados. Me encanta el deporte y mi sueño es poder disputar un mundial. Le tengo que seguir metiendo para poder conseguir todas mis metas”, cerró el campeón argentino.