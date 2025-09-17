Un River desconocido pierde con Palmeiras por los cuartos de final

River Plate abre su serie ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Están 2 a 0 tras el primer tiempo.

River y Palmeiras se enfrentan en el marco de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido de ida se juega en el estadio Monumental y están 2 a 0 tras el primer tiempo.

El Huevo Acuña perdió una pelota en salida y la defensa de River no pudo rearmarse. Tras una sensacional jugada del Flaco López, Vitor Roque define con sutileza ante la desesperada salida de Franco Armani.

39 minutos: Lautaro Rivero probó de media distancia

El defensor tuvo zona liberada, enganchó ante un rival y le pegó desde la medialuna, desviado.

38 minutos: otro amonestado en River

El juvenil Lautaro Rivero le pegó desde atrás al Flaco López y es el tercero en el Millonario en recibir la amarilla.

27 minutos: River y su primera aproximación

Paulo Díaz recibió solo en la puerta del área y probó con una volea, que se fue desviada.

24 minutos: nuevo amonestado en River

Marcos Acuña bajó desde atrás a Andreas Pereira y se ganó la cartulina amarilla.

19 minutos: el palo salvó a River

Otra vez desde un tiro de equina enviado por Pereira, Lucas Evangelista se anticipa de cabeza a Driussi y Salas y por centímetros no fue gol.

18 minutos: Andreas Pereira casi convierte de tiro libre

Franco Armani tuvo otra gran reacción al anticiparse al disparo del brasileño y manotear hacia un lado.

17 minutos: amarilla para Paulo Díaz tras una fuerte infracción

El defensor de River bajó a Vitor Roque en una clara oportunidad para el Palmeiras de convertir de contragolpe.

12 minutos: gran respuesta de Franco Armani

River no la pasa nada bien en los primeros minutos. Palmeiras juega mejor con confianza y precisión. Esta vez el que remató desde la puerta del área fue Khellven, que el arquero millonario pudo despejar.

5 minutos: ¡GOL DE PALMEIRAS!

El defensor Gustavo Gómez cabeceó en absoluta soledad un tiro de esquina y pone en ventaja a la visita, en la primera llegada de peligro. Es el segundo gol del capitán paraguayo en la actual Copa Libertadores y el número 40 con la camiseta del Verdao en 363 partido.

Formación de River Plate confirmada

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Formación de Palmeira confirmada

Palmeiras: Weverton; khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira; José Manuel López, Vitor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.