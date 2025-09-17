Uno Entre Rios | Ovación | River

Un River desconocido pierde con Palmeiras por los cuartos de final

River Plate abre su serie ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Están 2 a 0 tras el primer tiempo.

17 de septiembre 2025 · 21:28hs
River pierde en el Monumental.

River juega ante un gran marco de público.

Prensa River.

River y Palmeiras se enfrentan en el marco de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido de ida se juega en el estadio Monumental y están 2 a 0 tras el primer tiempo.

41 minutos: ¡GOL DEL PALMEIRAS!

River tiene el anhelo de volver a conquistar el certamen más importante del continente.

River tiene una final anticipada ante Palmeiras

Franco Mastantuono se encuentra en el puesto 20 del ranking.

Franco Mastantuono, candidato al Golden Boy 2025

El Huevo Acuña perdió una pelota en salida y la defensa de River no pudo rearmarse. Tras una sensacional jugada del Flaco López, Vitor Roque define con sutileza ante la desesperada salida de Franco Armani.

39 minutos: Lautaro Rivero probó de media distancia

El defensor tuvo zona liberada, enganchó ante un rival y le pegó desde la medialuna, desviado.

38 minutos: otro amonestado en River

El juvenil Lautaro Rivero le pegó desde atrás al Flaco López y es el tercero en el Millonario en recibir la amarilla.

27 minutos: River y su primera aproximación

Paulo Díaz recibió solo en la puerta del área y probó con una volea, que se fue desviada.

24 minutos: nuevo amonestado en River

Marcos Acuña bajó desde atrás a Andreas Pereira y se ganó la cartulina amarilla.

19 minutos: el palo salvó a River

Otra vez desde un tiro de equina enviado por Pereira, Lucas Evangelista se anticipa de cabeza a Driussi y Salas y por centímetros no fue gol.

18 minutos: Andreas Pereira casi convierte de tiro libre

Franco Armani tuvo otra gran reacción al anticiparse al disparo del brasileño y manotear hacia un lado.

17 minutos: amarilla para Paulo Díaz tras una fuerte infracción

El defensor de River bajó a Vitor Roque en una clara oportunidad para el Palmeiras de convertir de contragolpe.

12 minutos: gran respuesta de Franco Armani

River no la pasa nada bien en los primeros minutos. Palmeiras juega mejor con confianza y precisión. Esta vez el que remató desde la puerta del área fue Khellven, que el arquero millonario pudo despejar.

5 minutos: ¡GOL DE PALMEIRAS!

El defensor Gustavo Gómez cabeceó en absoluta soledad un tiro de esquina y pone en ventaja a la visita, en la primera llegada de peligro. Es el segundo gol del capitán paraguayo en la actual Copa Libertadores y el número 40 con la camiseta del Verdao en 363 partido.

Formación de River Plate confirmada

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Formación de Palmeira confirmada

Palmeiras: Weverton; khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira; José Manuel López, Vitor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.

