River y Palmeiras se enfrentan en el marco de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido de ida se juega en el estadio Monumental y están 2 a 0 tras el primer tiempo.
Un River desconocido pierde con Palmeiras por los cuartos de final
River Plate abre su serie ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Están 2 a 0 tras el primer tiempo.
Minuto a minuto
41 minutos: ¡GOL DEL PALMEIRAS!
El Huevo Acuña perdió una pelota en salida y la defensa de River no pudo rearmarse. Tras una sensacional jugada del Flaco López, Vitor Roque define con sutileza ante la desesperada salida de Franco Armani.
39 minutos: Lautaro Rivero probó de media distancia
El defensor tuvo zona liberada, enganchó ante un rival y le pegó desde la medialuna, desviado.
38 minutos: otro amonestado en River
El juvenil Lautaro Rivero le pegó desde atrás al Flaco López y es el tercero en el Millonario en recibir la amarilla.
27 minutos: River y su primera aproximación
Paulo Díaz recibió solo en la puerta del área y probó con una volea, que se fue desviada.
24 minutos: nuevo amonestado en River
Marcos Acuña bajó desde atrás a Andreas Pereira y se ganó la cartulina amarilla.
19 minutos: el palo salvó a River
Otra vez desde un tiro de equina enviado por Pereira, Lucas Evangelista se anticipa de cabeza a Driussi y Salas y por centímetros no fue gol.
18 minutos: Andreas Pereira casi convierte de tiro libre
Franco Armani tuvo otra gran reacción al anticiparse al disparo del brasileño y manotear hacia un lado.
17 minutos: amarilla para Paulo Díaz tras una fuerte infracción
El defensor de River bajó a Vitor Roque en una clara oportunidad para el Palmeiras de convertir de contragolpe.
12 minutos: gran respuesta de Franco Armani
River no la pasa nada bien en los primeros minutos. Palmeiras juega mejor con confianza y precisión. Esta vez el que remató desde la puerta del área fue Khellven, que el arquero millonario pudo despejar.
5 minutos: ¡GOL DE PALMEIRAS!
El defensor Gustavo Gómez cabeceó en absoluta soledad un tiro de esquina y pone en ventaja a la visita, en la primera llegada de peligro. Es el segundo gol del capitán paraguayo en la actual Copa Libertadores y el número 40 con la camiseta del Verdao en 363 partido.
Formación de River Plate confirmada
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Formación de Palmeira confirmada
Palmeiras: Weverton; khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira; José Manuel López, Vitor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.