Belgrano dio el golpe en Avellaneda: trepó a la cima de la Zona A y profundizó la crisis de Racing

Belgrano se impuso por 2-0 sobre Racing este domingo por la fecha 12 del Clausura. Lucas Zelarayán y Franco Vázquez marcaron los goles.

Belgrano le ganó 2-0 a Racing este domingo en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 12 del Torneo Clausura. Lucas Zelarayán abrió la cuenta a los 41 minutos del primer tiempo y, sobre el epílogo del encuentro, Franco Vázquez sentenció el marcador en favor del Pirata. Además, el árbitro Yael Falcón Pérez, a instancias del VAR, le anuló un tanto a Emiliano Rigoni.