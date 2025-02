Con 30 grados de temperatura y el insaciable sol brillante, el partido, que se disputó sin público por una sanción de tres partidos que le aplicó la Aprevide al conjunto presidido por Matías Tapia, inició con letargo. En un comienzo carente de situaciones de peligro, el desparpajo y el espíritu creativo de Nahuel Barrios y Gerónimo Rivero fue lo más destacado.

Tras un cuarto de hora, el juego descubrió la existencia de los arcos. Primero, Brandon Oviedo, lateral de camiseta verde, surcó la banda derecha y, luego de superar a dos jugadores, remató centrado, donde encontró la firme respuesta del arquero Marcos Ledesma, quien llegó a préstamo desde Defensa y Justicia y atajó tres disparos en la primera etapa.

Cuatro minutos más tarde, Kevin Jappert adelantó al conjunto de Insúa: Iván Tapia envió un centro con la pelota detenida desde el sector izquierdo, Dardo Miloc cabeceó al arco y el defensor central de rafaelino de 20 años, quien parece estar en fuera de juego, capturó el rebote que derivó de la tapada del portero Facundo Sanguinetti y estampó el 1-0.

Kevin Jappert, el autor del gol de Barracas Central

Barracas Banfield 1.jpg Barracas logró su primer triunfo y dejó sin invicto a Banfield.

Con la ventaja en el tanteador, el local replegó sus líneas y le cedió el dominio del compromiso a su adversario. Los dirigidos por Broggi registraron un 66% del dominio de la pelota, pero su única chance de convertir hasta que culminó el epílogo fue un distante disparo del volante Lautaro Ríos, desactivado por 191 centímetros de humanidad de Ledesma.

La sintonía del duelo no cambió pese al entretiempo. Banfield continuó con la iniciativa, en tanto el local se defendió, de manera efectiva, del asedio rival. A los poco más de 200 segundos del complemento, la visita, con paciencia, vasculó la pelota de izquierda a derecha, desde donde Ramiro Di Luciano tiró un preciso centro que encontró el cabezazo imperfecto de Tomás Nasif, atacante de 21 años que marcó tres goles en lo que va del certamen. Sin embargo, la pelota cayó dócilmente en las manos de Ledesma.

A partir de allí, el Guapo bajó el ritmo del juego y, más allá de algunas intervenciones de Agustín Alaniz, no padeció peligro visitante. A falta de cinco para el final, la unanimidad del plantel del Taladro reclamó penal, tras que el zaguero Fernando Tobio arrollara al Nasif dentro del área. No obstante, Luis Medina (juez) y Fabrizio LLobet (árbitro VAR) no sancionaron infracción y dejaron impotente a la visita.

En la cuarta jornada, Barracas Central visitará a Aldosivi (jueves 6 de febrero) y Banfield recibirá a Belgrano al día siguiente.

Empate sin goles en San Juan

San Martín y Rosario Central empataron 0-0 en San Juan por la tercera fecha del Grupo B del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en la que los locales suman dos unidades y marchan novenos, mientras que los visitantes se posicionan como líderes con siete puntos.

Tras caer en el debut ante Atlético de Tucuman y empatar frente a Riestra, el Verdinegro recibió al puntero del Grupo B, que había derrotado a Godoy Cruz y a Lanús. Pese a la disparidad previa, el juego, disputado desde el inicio, fue una lucha de fuerzas y no un monólogo.

Entre tiros de esquina inconclusos y aproximaciones inofensivas, la visita generó la primera situación de riesgo al arco local a la media hora de juego. El colombiano Jaminton Campaz desbordó por el sector izquierdo y tiró un buen centro rasante al área, donde estaban sus compañeros de ataque, Enzo Copetti y Gaspar Duarte. El primero erró su intento de remate en el primer poste, pero desoriento al arquero, Matías Borgogno, y dejó a su compañero, quien entró solo por el segundo palo, frente al arco y sin oposición. Increíblemente, el joven de 22 años remató de zurda, pero con su pierna derecha despejó la pelota y la acción no terminó en gol.

El epílogo culminó con una leve mejoría santafesina. No obstante, el entretiempo cambió la imagen de los dirigidos por Raúl Antuña, quienes tomaron la iniciativa de las acciones y se hicieron amos de la pelota. A los 13 de juego, Tomás Fernández se escabulló por la derecha y dejó a Federico Anselmo enfrentado con Jorge Broun, arquero que no necesito actuar, ya que el remate finalizó en la tribuna sanjuanina.

Durante la segunda etapa, el equipo conducido por Ariel Holan quedó reducido a defender en su campo e intentar contragolpear. Con esta fórmula, acarició el primer gol a falta de 15 para el final: Campaz atravesó el ecuador del campo a pura velocidad y, con un pase profundo, dejó a Copetti en soledad con Borgogno. El ex Racing remató y el guardián del Santo cuyano atajó maravillosamente con su pie izquierdo.

En la agonía del partido, La Academia gozó de una seguidilla de tiros de esquina, aunque ninguno supuso riesgo para el conjunto cuyano. El próximo miércoles, San Martín de San Juan visitará a Sarmiento de Junín, mientras que Rosario Central recibirá a Atlético Tucumán, ambos por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.