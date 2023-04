Ayelén Sian fue una máquina en Patagonia Run.

“Creo que si en 110 kilómetros perdés la paciencia, abandonás. Es una carrera donde lo que tenés que trabajar es la paciencia porque hay que pensar e ir despacio. El ritmo debe ser marcado y sabiendo que en el final de la carrera vas a necesitar llegar descansado. Es un trabajo de paciencia fundamentalmente”, dijo en principio y luego agregó: “Hay mucho trabajo detrás. Estoy entrenando mucho, son seis veces a la semana en condiciones que no son las mejores porque esta carrera se realiza en montaña como todos saben y acá nosotros eso no lo tenemos. Soy de María Grande así que hay mucho menos que acá, las barrancas de Parque Urquiza. Sin dudas eso me llena de orgullo”.

Los entrenamientos son intensos, pero si se hacen en grupo se hace más llevadero. Esto le sucede a la entrerriana sábado a sábado en Paraná. “Hay mucho por mejorar. Estoy viniendo todos los sábados a Paraná a entrenar acá, subimos y bajamos. Somos un grupo grande y lindo que la verdad te contagia. Es el lugar de encuentro los sábados por la mañana en el Parque”.

La distancia fue de 110K en un paisaje sencillamente espectacular que mientras el atleta va desarrollando su prueba, por momentos lo logra disfrutar y guardar en sus retinas. “Se disfruta. Esta carrera comenzó a las ocho de la noche lo que hizo que fueran casi 13 horas de noche y el paisaje no se vea y eso te lleva a que vayas totalmente concentrada por donde vas corriendo. Una vez que se hace de mañana se disfruta y de que manera no. Imaginate que nosotros acá en el Parque repetimos un circuito por varias horas, por eso estar allá es agradecer lo que estamos haciendo”.

Además del desgaste físico y de la paciencia que el atleta debe tener para este tipo de pruebas, en el trayecto aparecen las emociones y Sian contó cuáles fueron en este caso. “Me pasó en el kilómetro 100 que me pregunté que hago acá porque ya quería terminar. Esa pregunta aparece y me pregunté cómo hacen los que corren 160. Eso me lo trajo el cansancio, peor nunca tuve pensamientos negativos o decir me cansé y abandono. No se me pasó por la cabeza dejar. Lo que sí pensé es cuantas personas les gustaría estar en mi lugar corriendo y que no pueden estar. Pensé en eso y en estar agradecida que puedo hacerlo y tengo el cuerpo disponible para hacerlo”.

Esta distancia fue la primera para Sian. “Son los primeros 110K. Venía haciendo 80, 70 y 60. Estoy corriendo hace unos 7 años aproximadamente y esta distancia es la primera vez así que fue todo un trabajo. La planificación llevó dos años como para poder llegar. En cuanto a la alimentación tengo una nutricionista que es Juli Ortenzi que es amiga. Ella nos da una orientación y nos aconseja de la mejor manera para llegar bien en ese sentido. También tengo un entrenador que vive actualmente en San Martín de los Andes y que es de la escuela de Juan Pablo Sack. Se llama Gonzalo Basualdo y él me pasa la planificación de acuerdo a los objetivos. Fueron dos años en donde fui aumentado la distancia en 60, 70 y 80 para poder pensar luego en los 110 kilómetros”.

Respecto de lo que se viene, Ayelén contó: “Por ahora la idea es ir a otro lugar a correr, pero primero lo quiero el poder correr en breve 80K. Igual no es la idea que se junten estas distancias. No es lo más sano correr tan pronto. Lo sabemos y por eso lo digo, pero esta carrera, en Villa General Belgrano, lo que tiene es que te da puntos para clasificar al Circuito de Ultra Trail a nivel mundial. Vamos por ahí para ir buscando los puntos”.