Avanzan las obras en el túnel del autódromo de Paraná

obras autodromo parana.jpg

El vicepresidente de la entidad, Sergio Lifschitz se anunció sobre los trabajos que se están dando por estos días. “Es una obra que data de hace mucho tiempo que hace falta hacerla en el club, pero no es una exigencia de la ACTC. La ACTC nos pidió otro tipo de obras. Esta es una obra que creemos que es muy necesaria para el club cuando hay carrera. Cuando hay carreras se corta la calle de boxes y por ahí la gente queda un poco acumulada o no puede salir o no puede entrar”, dijo.