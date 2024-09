Autódromo de Paraná: la pasión del TC reflejada en una fila de días

Por estos días se vivirá una verdadera locura por el Turismo Carretera en la ciudad de Paraná y en toda la región. Es que el 29 de este mes la principal categoría del automovilismo nacional vuelve al autódromo del Club de Volantes Entrerrianos tras dos años de no estar en el calendario de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC). Para la fecha, que será la segunda de la Copa de Oro en la presente temporada, ya hay colas de fanáticos esperando la apertura de la autódromo para ubicarse, en lo que ellos consideran los mejores lugares para ver durante todo el fin de semana la competencia.

A las afuera del trazado se encuentran cerca de 20 peñas realizando una fila para el ingreso que será no antes del viernes 27 al mediodía.

Uno de las cuales es la Peña del Colo, que está dentro de los primeros lugares. Diego Piacenza es el miembro principal de la Peña llamada La del Colo, que tiene alrededor de 30 familias participantes de diferentes lugares del país y hasta de países limítrofes.Los integrantes de la Peña se reúnen para compartir comida, especialmente pescado frito, que Diego (socio fundador) asume la responsabilidad de comprar y los miembros traen lo que pueden para la comida, colaborando de manera que sean necesaria. Este grupo, encabezado por el paranaense, están emocionados por un próximo evento en Paraná, lo consideran una fiesta y apoyarán a los pilotos locales Agustín Martínez y Mariano Werner, además de celebrar la segunda despedida del Gurí Martínez.

En un viejo colectivo de la empresa local Martín Fierro esperan la llegada del TC nuevamente a Paraná y un cartel en agradecimiento a Omar Gurí Martínez y Mariano Werner por formar parte de la nueva Comisión Directiva del Club de Volantes Entrerrianos y sus negociaciones con la ACTC y el gobierno por el regreso de la categoría principal de la argentina.

La palabra de una de las peñas

Diego El Colo Piacenza, charló con UNO a las afuera del trazado del CVE para dejar en claro de su fanatismo. “Nosotros realmente que empezamos a venir acá hace unos 30 días, porque se va marcando, nos vamos ubicando con la gente, con peñas conocidas”, dijo el Colo. Y luego agregó: “Ahora ya a partir de esta semana ya nos quedamos acá hasta la hora de entrar”.

En cuanto a la Peña aseveró: “Somos un montón y cada vez se van agregando más gente. Y de acá Paraná, capaz que seremos ocho con familias. Después tenemos Alcaráz, Viedma (Río Negro), Rosario, Gualeguaychú, Bovril, de diferentes lados. Hoy en día seguramente vamos a ser 30 familias. También hay gente de Chile”, manifestó Diego Piacenza.

“Somos como una Peña a pulmón, como se dice. La realidad es que viene gente de afuera, a mí me dicen, Colo, vos te encargas de comprar el pescado y no comprés más nada. Okey. Y ellos vienen acá porque saben que soy de Paraná y llegan queriendo comer pescado, así que hacemos fritos y solo me tengo que encargar yo, y eso lo pago yo. Pero después, todos traemos un poco, juntamos, todo es así es nuestra Peña”, dijo.

“Esto va a ser una verdadera fiesta de la gente en el autódromo. Es algo a nosotros que nos gusta y mucho, es una celebración, venimos a comer, a charlar, a pasarla bien. Y después viene los pilotos y vamos a apoyarlo a los locales, como Agustín Martínez, el primeros y principal, y a Mariano Werner, que son nuestros representantes, y a festejar la despedida del Gurí Martínez otra vez, que ya se va despedir la segunda ve en Paraná; así que vamos a festejar eso también”, agregó el Colo Piacenza .

El próximo sábado 28 y domingo 29 será la próxima fecha, la segunda de la Copa de Oro del Turismo Carretera, y el escenario será el mítico Autódromo de la Ciudad de Paraná. Y la expectativa irá creciendo con el correr de los días. Se esperará un gran marco con la asistencia de más de 50 mil personas calculan desde la organización de la fecha en la capital entrerriana. Por eso ya hay más de 20 peñas esperando ingresar al trazado, en el que ya comenzaron el armado de las tribunas para los espectadores.

Comenzó el armado de las tribunas del autódromo

tc en parana.jpg El TC llega en unos días a Paraná.

En el autódromo Ciudad de Paraná ya comenzaron el armado de las tribunas para la competencia que será en unos días. Empresas de Buenos Aires presentes para armar todo en tres días