Chukkers, bochas y caballos: la esencia del polo

Los partidos se dividen en períodos llamados chukkers (también conocidos como chackers). Cada chukker dura siete minutos netos, y un encuentro completo suele componerse de cuatro a ocho de estos tiempos, dependiendo la categoría. En cada uno de ellos, los jinetes, montando a caballo, intentan anotar goles golpeando una bocha con un taco largo de madera. El ritmo es intenso, la estrategia es clave, y la precisión en la coordinación con el caballo lo es todo.

El caballo no es simplemente un medio de transporte en el polo. Es protagonista absoluto del juego. Se los cría, entrena y cuida con dedicación absoluta, ya que su velocidad, inteligencia y respuesta en cada maniobra son fundamentales. En muchas ocasiones, los mejores caballos marcan la diferencia entre una buena jugada y una obra de arte.

Una jornada patria con identidad entrerriana

En ese contexto, Aurora Polo Rugby Club, de la ciudad de Paraná, celebró el Día de la Independencia con una jornada abierta a todo público. Fue una experiencia vibrante, que invitó a disfrutar en vivo del polo como espectáculo y como emblema nacional. Además, hubo servicio de cantina, música, autoridades del Gobierno de Entre Ríos presentes y un clima ideal para compartir en comunidad. Se disputaron dos partidos amistosos: uno femenino y otro masculino.

Polo aurora 3.jpg Aurora Club celebró una jornada a puro polo, tradición, caballos y emoción. UNOER/ Alan Barbosa

A propósito de la iniciativa, UNO entrevistó a Martín White, quien encabeza el proyecto de polo en Aurora, para hablar sobre la jornada y la situación actual del deporte en la región. “Obviamente, una fecha patria como el 9 de Julio nos despierta mucho. Es un día tan memorable para todos los argentinos que decidimos conmemorarlo con este encuentro, para festejarlo juntos, con caballos, que son un emblema de nuestra patria, y con el deporte que nos apasiona: el polo”, expresó White, referente de la actividad en el club.

La jornada fue pensada desde lo deportivo, pero también como un evento social y de puertas abiertas. “La convocatoria fue libre para todo el mundo, como siempre. Lo importante era que la gente se acerque, viva el polo desde adentro, y comparta una linda tarde con nosotros. El día acompañó muchísimo y la respuesta fue hermosa”, aseguró White.

El cronograma arrancó con el encuentro femenino, con cuatro chukkers de siete minutos cada uno. Luego llegó el turno del partido masculino. Las reglas fueron explicadas para quienes asistían por primera vez, y la bocha, el taco, los cascos y cada maniobra se convirtieron en elementos de asombro y admiración para los presentes. “Los tiempos se cortan por silbato o alguna infracción. Se vuelve a jugar con la bocha en movimiento. El polo tiene una dinámica muy atractiva”, explicó el referente del club.

El impulso del polo femenino en Entre Ríos

Uno de los datos más destacados que reveló White durante la entrevista fue el crecimiento del polo femenino en la provincia. “Es la primera vez en la historia de Entre Ríos que se hace un torneo de polo de mujeres. El primero fue el 20 de junio, y en breve vamos a tener el segundo. Es un paso gigante, prometedor y muy lindo. Para nosotros, que vivimos esto todos los días, es una enorme alegría”, remarcó con orgullo.

Polo aurora 1.jpg Aurora Club celebró una jornada a puro polo, tradición, caballos y emoción.

Aurora, un bastión del deporte en Paraná

Sin embargo, el panorama en Paraná todavía tiene desafíos importantes. “Lamentablemente, el polo acá está muy venido a menos. Hace tiempo que no se lo reconoce como tal. No se generaron espacios ni hubo un crecimiento sostenido. En Paraná no hay otro equipo, solo Aurora. Hay jugadores individuales, sí, y muchos. En la costa del Uruguay hay bastante actividad: Villaguay, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú... Pero en esta zona no hay tantos”, lamentó White.

Por eso, para competir, Aurora suele trasladarse. “Tenemos que ir a otras ciudades de la provincia o cruzar a Santa Fe, donde el polo tiene más desarrollo. Pero no bajamos los brazos. En Aurora actualmente contamos con 14 jugadores fijos, y unos cinco más satélites que vienen y van. También tenemos 12 jugadoras mujeres. Es un número muy interesante, sobre todo para cómo venía la actividad”, destacó.

Una invitación abierta al campo y al deporte

El mensaje final fue claro y abierto: “Quiero invitar a toda persona que sienta afinidad por el caballo, por el campo, por el deporte y por el polo. En Aurora los recibimos con los brazos abiertos. Nos pueden contactar por redes sociales y venir cualquier tarde a compartir con nosotros. El polo no es solo un deporte: es una forma de vida”.

La pasión por el caballo, el sonido del taco golpeando la bocha y el valor de la independencia nacional se mezclaron en una jornada que dejó huella. Aurora Polo Rugby Club no solo celebró una fecha patria: reafirmó que el polo, aún lejos de sus epicentros tradicionales, sigue vivo y galopando fuerte en el corazón entrerriano.