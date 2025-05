Atletismo: la pasión de correr lo lleva a seguir activo

El paranense entrenando en el club Velocidad y Resistencia de la ciudad de Santa Fe, y sus próximos objetivos incluyen el Campeonato Argentino, donde también competirá en la especialidad de Salto Largo. Busca romper récords argentinos, especialmente en 200 metros Llanos, y cuenta con la meta de representar a Argentina en el Sudamericano de noviembre en Santiago de Chile. Además, anhela volver a escuchar el himno nacional en un podio, como lo hice en el pasado. Sin embargo, esto depende de la situación económica, ya que el trabajo lo limita. Pero el sueño nadie se lo quita.

Ricardo Berón, en un alto en sus entrenamientos, habló con UNO y dijo: “Estuvimos compitiendo en Concepción del Uruguay, en el Grand Prix Sudamericano donde hubo atletas de Perú, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentinos. Es una competencia a nivel internacional donde tuve el placer de competir en los 800 metros donde gané la General, saliendo campeón sudamericano. Después competí también en los 400 metros Llanos donde también gané la general con una marca de 56 segundos, 50 centésimas”.

Luego agregó. “Después también tuve el placer de correr los 200 metros Llanos y también lo gané con 25 segundos, 26 décimas. La verdad que es un torneo realmente muy bien organizado. Estuve ahí representando a MAE Entre Ríos y estoy entrenando para Velocidad y Resistencia de Santa Fe, un club entrenado por Nicolás Camargo de la ciudad de Santa Fe. Mis próximos objetivos son el argentino donde también estaré representando a MAE Entre Ríos, pero nos pusimos otros objetivos que son salto largo y 200 y 400 metros. Ya me voy a dedicar más a la velocidad. En los 400 metros tengo el récord argentino con 56 segundos, 39 décimas y voy a buscar el récord argentino en los 200 metros y en salto largo”.

En cuanto a los objetivos el paranaense aseveró: “Todo con mira al Sudamericano que se va a hacer en noviembre en Santiago de Chile. Pero bueno, eso ya pasaría mucho más por lo económico ya que mi trabajo es ordenanza en un complejo educativo y se me escapan un poquito de las manos esos montos que tendría que gastar. Sería para mí un placer poder representar a Argentina. Algo que me quedó desde mi adolescencia fue escuchar el himno nacional argentino arriba de un podio. Para mí eso es lo máximo que me quedó en el tintero ya que estuve representando a Argentina en el año 92. Quedé tercero en un torneo internacional Pedro Candiotti. Así que bueno, eso me quedó en el tintero que sería para mí mi objetivo. Escuchar el himno nacional argentino arriba de un podio sería para mí lo más grande como atleta que me enorgullece representar a Argentina, por supuesto”.

En lo que se refiere a los agradecimientos, Berón comentó: “Algo muy importante que me gustaría destacar es mis compañeros de entrenamiento, Pablo Scialacomo, Alcide Santilli de María Grande y Juan Rodriguero de acá de Paraná. Son mis compañeros que día a día estamos entrenando y después, bueno, los de Club de Velocidad y Resistencia, que son un montón, que siempre le ponen todo ese punto de humor para poder hacerse llevaderos todos los entrenamientos”.

“Entreno de lunes a viernes en el Balneario Thompson, en una pista de ciclismo que ya todos conocen. No tenemos pista de atletismo porque la del Berduc se quedó a media, o sea, se destruyó. Pero bueno, poniéndoles toda la esperanza de que se haga esa pista sintética que estaban hablando. Entreno un día a la semana, me voy, viajo a Santa Fe para hacer los aprontes o los trabajos específicos o de calidad en el kart. Por supuesto, siempre entrenando con Nicolás Camargo del Club Velocidad y Resistencia”, completó.