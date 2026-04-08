El equipo de Diego Simeone venció 2-0 al Barcelona en el Camp Nou y tomó ventaja en los cuartos de final de la Champions League.

Atlético de Madrid dio un golpe fuerte en la Champions League al vencer 2-0 al Barcelona como visitante . Con un golazo de tiro libre de Julián Álvarez y otro tanto de Sorloth en el complemento, el equipo del Cholo sacó una diferencia importante de cara a la revancha.

El partido tuvo un quiebre determinante sobre el cierre del primer tiempo, cuando el conjunto catalán sufrió la expulsión de Pau Cubarsí tras una infracción en una jugada de último recurso. A partir de esa falta, apareció Julián Álvarez con una ejecución brillante: un tiro libre preciso, potente y al ángulo que dejó sin reacción al arquero y abrió el marcador.

Barcelona le ganó al Atlético de Madrid sobre el final previo al cruce por Champions

Ese gol no solo significó el 1-0, sino también un impacto anímico que cambió el desarrollo del encuentro. Barcelona, incluso con uno menos, intentó sostener la posesión y generar situaciones, pero se encontró con un Atlético ordenado y efectivo.

En el complemento, el equipo de Diego Simeone volvió a golpear en una de sus primeras aproximaciones. Alexander Sorloth apareció para marcar el segundo tanto y estirar la ventaja, aprovechando los espacios que dejó el rival.

Atlético golpeó en Barcelona con un golazo de Julián Álvarez

Atletico de madrid barcelona 1 Atlético golpeó en Barcelona con un golazo de Julián Álvarez

A pesar del dominio territorial del Barcelona —que tuvo más la pelota y remató más veces—, el Atlético fue contundente y supo sostener la diferencia, incluso con una actuación sólida en defensa y respuestas clave de su arquero.

El 2-0 deja al conjunto madrileño bien perfilado de cara a la revancha, con la ilusión de meterse en semifinales tras un partido donde la eficacia y el talento individual marcaron la diferencia.

PSG fue superior y dejó contra las cuerdas al Liverpool

El Paris Saint-Germain dio un paso firme hacia las semifinales al vencer 2-0 al Liverpool en el Parque de los Príncipes, en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

El equipo dirigido por Luis Enrique fue ampliamente superior y dominó el desarrollo del partido, imponiendo condiciones desde el inicio. A los 11 minutos, Désiré Doué abrió el marcador tras una jugada ofensiva que encontró mal parada a la defensa inglesa.

PSG mantuvo el control del juego, con una posesión dominante y varias situaciones de peligro, mientras que Liverpool mostró serias dificultades para generar juego y prácticamente no inquietó en ataque.

En el segundo tiempo, el conjunto francés amplió la diferencia a los 65 minutos con una gran jugada individual de Khvicha Kvaratskhelia, que dejó en el camino a varios rivales y definió para el 2-0.

Incluso, el resultado pudo haber sido más amplio, ya que PSG generó varias chances adicionales, incluido un remate al palo en el tramo final.

Con este triunfo, el equipo parisino viajará a Anfield con una ventaja importante, mientras que Liverpool deberá cambiar su imagen y remontar la serie si quiere seguir en competencia.