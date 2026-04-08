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Atlético golpeó en Barcelona con un golazo de Julián Álvarez

El equipo de Diego Simeone venció 2-0 al Barcelona en el Camp Nou y tomó ventaja en los cuartos de final de la Champions League.

8 de abril 2026 · 18:30hs
Atlético golpeó en Barcelona con un golazo de Julián Álvarez

Atlético golpeó en Barcelona con un golazo de Julián Álvarez

Atlético de Madrid dio un golpe fuerte en la Champions League al vencer 2-0 al Barcelona como visitante. Con un golazo de tiro libre de Julián Álvarez y otro tanto de Sorloth en el complemento, el equipo del Cholo sacó una diferencia importante de cara a la revancha.

El partido tuvo un quiebre determinante sobre el cierre del primer tiempo, cuando el conjunto catalán sufrió la expulsión de Pau Cubarsí tras una infracción en una jugada de último recurso. A partir de esa falta, apareció Julián Álvarez con una ejecución brillante: un tiro libre preciso, potente y al ángulo que dejó sin reacción al arquero y abrió el marcador.

Barcelona festejó de visitante.

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Ese gol no solo significó el 1-0, sino también un impacto anímico que cambió el desarrollo del encuentro. Barcelona, incluso con uno menos, intentó sostener la posesión y generar situaciones, pero se encontró con un Atlético ordenado y efectivo.

En el complemento, el equipo de Diego Simeone volvió a golpear en una de sus primeras aproximaciones. Alexander Sorloth apareció para marcar el segundo tanto y estirar la ventaja, aprovechando los espacios que dejó el rival.

Atlético golpeó en Barcelona con un golazo de Julián Álvarez

Atletico de madrid barcelona 1
Atlético golpeó en Barcelona con un golazo de Julián Álvarez

Atlético golpeó en Barcelona con un golazo de Julián Álvarez

A pesar del dominio territorial del Barcelona —que tuvo más la pelota y remató más veces—, el Atlético fue contundente y supo sostener la diferencia, incluso con una actuación sólida en defensa y respuestas clave de su arquero.

El 2-0 deja al conjunto madrileño bien perfilado de cara a la revancha, con la ilusión de meterse en semifinales tras un partido donde la eficacia y el talento individual marcaron la diferencia.

PSG fue superior y dejó contra las cuerdas al Liverpool

El Paris Saint-Germain dio un paso firme hacia las semifinales al vencer 2-0 al Liverpool en el Parque de los Príncipes, en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

El equipo dirigido por Luis Enrique fue ampliamente superior y dominó el desarrollo del partido, imponiendo condiciones desde el inicio. A los 11 minutos, Désiré Doué abrió el marcador tras una jugada ofensiva que encontró mal parada a la defensa inglesa.

PSG mantuvo el control del juego, con una posesión dominante y varias situaciones de peligro, mientras que Liverpool mostró serias dificultades para generar juego y prácticamente no inquietó en ataque.

En el segundo tiempo, el conjunto francés amplió la diferencia a los 65 minutos con una gran jugada individual de Khvicha Kvaratskhelia, que dejó en el camino a varios rivales y definió para el 2-0.

Incluso, el resultado pudo haber sido más amplio, ya que PSG generó varias chances adicionales, incluido un remate al palo en el tramo final.

Con este triunfo, el equipo parisino viajará a Anfield con una ventaja importante, mientras que Liverpool deberá cambiar su imagen y remontar la serie si quiere seguir en competencia.

Barcelona Atlético de Madrid Champions League Camp Nou
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