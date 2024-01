El comunicado de Atlético Bajada Grande

Se llevaron pertenencias significativas para la institución, destrozaron las instalaciones, e incluso se encontraron dos mascotas muertas. Una imagen que refleja el vandalismo y la violencia que se ha apoderado de la ciudad.

Ante estos dolorosos hechos que irrumpen la vida de la institución deportiva, UNO se contactó con un dirigente del club y el mismo dio detalles de lo que viene ocurriendo este último tiempo.

"Es un barrio con muchas carencias y siempre tuvimos hechos de inseguridad en el club. A los primeros que les robaron fue a los de la cancha de pádel y fue el mismo estilo de robo, todo lo que es la instalación eléctrica. Entonces, ya no pudieron trabajar más. Este fin de semana nos encontramos con esta situación, habían matado dos perros, robado toda la instalación eléctrica, los balastos de la cancha del playón de básquet, que en realidad ahí es en donde se practica futsal y una instalación que habíamos hecho en un quincho que tenemos afuera para que los socios lo puedan ocupar. Lo que más nos duele son los balastos (es un equipo que sirve para mantener estable y limitar la intensidad de lámparas, ya sea una lámpara fluorescente o una lámpara de haluro metálico) de los reflectores, porque como está la economía, no los podemos comprar. Nuestros ingresos corrientes son de 25.000 o 30.000 pesos, le cobramos 250 pesos a cada chico", indicó.

Atlético Bajada Grande.jpeg Atlético Bajada Grande: nuevos robos y dos mascotas muertas. Foto: UNO/Sebastián Benítez

"También, algunos socios y vecinos colaboran y pagan una cuota más elevada. Pero no más de 500 o 1.000 pesos. La situación es angustiante. Encima, hablás con la Policía y te dicen que las causas por robos de cables no tienen ningún tipo de consecuencia para el que lo hace. Así que el panorama es tristísimo, porque tampoco estamos en condiciones de arreglar todo para que en una semana nos vuelvan a robar y estamos al lado de una dependencia policial. El galpón de las motos de la Policía está al lado. En teoría debería haber guardia de los bomberos que están en la puerta del club. Obviamente, no están abocados a darle seguridad. Pero no nos respetan", dijeron desde el club sobre los hechos de violencia contra la sede de Atlético Bajada Grande.