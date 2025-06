Arranca la ilusión: Los Pumitas juegan su primer partido del Mundial Juvenil.

Los Pumitas van por un arranque sólido

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Los Pumitas (@lospumitasarg)

La fase de grupos incluye tres partidos en distintas ciudades italianas. El segundo encuentro será el viernes 4 de julio ante España en Rovigo, también a las 15.30, una oportunidad clave para sumar puntos. El tercer y último compromiso se disputará el miércoles 9 de julio, nuevamente en Verona, frente a Francia, un rival exigente que podría definir la lucha por el primer puesto.

Los Pumitas cuentan con una historia destacada en el Mundial Juvenil: en 2016, en Inglaterra, lograron el tercer puesto tras vencer a Sudáfrica 49-19, su mejor resultado histórico. En la última edición, en Sudáfrica, finalizaron quintos tras un ajustado triunfo sobre Australia por 14-6, confirmando su regularidad y competitividad internacional.

La participación en estos torneos es fundamental para el desarrollo del rugby juvenil argentino y sirve como plataforma para que los jugadores proyecten su carrera a los seleccionados mayores. El entrenador Nicolás Fernández Miranda resaltó que la lista definitiva es producto de una evaluación rigurosa, destacando el compromiso, la evolución de los jugadores y la importancia del trabajo colectivo y la comunicación constante.

El plantel reúne representantes de diversas regiones del país (Buenos Aires, Entre Ríos, Salta, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Rosario y Mendoza), reafirmando la intención de federalizar el seleccionado y potenciar el semillero nacional.

Los demás encuentros

Este domingo, además del partido de Los Pumitas, se jugarán varios emocionantes e interesantes encuentros de la Copa del Mundo M20: Australia vs. Sudáfrica (10.30, Grupo A), Inglaterra vs. Escocia (10.30, Grupo A), Francia vs. España (13, Grupo B), Irlanda vs. Georgia (13, Grupo C) y Nueva Zelanda vs. Italia (15.30, Grupo C).