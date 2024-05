Ariel Ortega respaldó a Martín Demichelis

Además, se deshizo en elogios para con Echeverri: "Es un pibe gambeteador, un gran jugador de fútbol, se nota que ama a River. Ojalá tenga una gran carrera, tiene que seguir por el camino por el que viene. Me hubiese gustado que se formara mucho más acá en River".

El arrepentimiento de Ariel Ortega

Ortega también se refirió a su etapa como jugador y se mostró arrepentido de no haber sido lo suficientemente profesional: “Ahora con 50 años me pongo a pensar y creo que habría logrado más cosas si no me hubiera equivocado tanto. Para ser jugador de fútbol hay un solo camino y es el de ser profesional al 100%. Con 50 años digo que podría, no digo haber sido más jugador, sino haber logrado más cosas por no equivocarme. A los 25 cometía errores que ahora digo ‘qué tonto’. Me arrepiento de no haber sido más profesional”.