Apabi cumple afuera, pero hay una gran necesidad.

La Copa Latinoamericana y el Campeonato Argentino contó con presencia paranaense ya que representantes de Apabi fueron parte de la cita en Buenos Aires. Esta vez Marcos Fuentes, riojano, pero paranaense por adopción no estuvo solo y fue acompañado por su hijos Iván y Jonás, Matías Duarte y Ciro Podestá. Los pilotos cumplieron con creces en un trazado óptimo y eso que acá no entrenan en las mejores condiciones ya que la pista de Apabi no está atravesando su mejor momento edilicio.

Marcos Fuentes, primero en la Copa los dos días en Experto de 35 a 39 años, habló con Ovación respecto de la producción en Buenos Aires y del reclamo que sigue más vivo que nunca. “Fue especial esta fecha porque siempre viajo solo y más que anda a los certámenes internacionales. Se dio acá y fue especial estar con ellos. Me saqué un poco la presión de dar un buen resultado y me aboqué a ellos. Disfruté más de ellos. Esa es mi idea porque en un tiempo yo daré un paso al costado y son ellos lo que deben seguir. Igualmente no vamos a colgar la bici. Uno dice que se retira, pero siempre vamos a seguir ahí. La bici es un vicio y no te lo podes sacar”, sostuvo y prosiguió con su relato: “Tenemos una pista en un estado deplorable. Llevamos mucho tiempo con esto, más de 14 años. El lugar es hermoso, pero está feo. Entrenando en las condiciones que ellos entrenan llegar a una Copa Latina, un Argentino y encima meterse en las finales eso habla que acá hay buen material. Están ellos y hay más chicos del club que a veces no tienen la posibilidad de hacer el Argentino, pero hay muchos chicos detrás y con condiciones”.

En la brevedad Apabi (Asociación Paranaense de Bicicross) será comandada por un grupo de padres. La meta es clara: “La idea es cambiar la cara del club para atraer gente y empezar con el tema de la pista y las competencias. Desde 2013 que acá no hay competencias. Necesitamos un poco más de apoyo, de vialidad por el tema de asfaltado y de donde sea. Necesitamos trabajar en las curvas porque cuando vamos a oros lugares comentemos errores. Acá llueve y las curvas se rompen y hay que pagar máquinas. Es un trabajo a pulmón de los padres que ponen plata. Es un trabajo duro”.

Los pibes

Matías Duarte tiene 14 años y compitió en Novicios de 15 años en el Torneo Nacional donde fue sexto y en la Copa Latinoamericana corrió en Cruceros de 17 a 24 donde se subió a lo más alto del podio. Hace dos años y medio que se dedica. “Matías es uno de los chicos que promete y mucho. Tiene disciplina y ya hablé con su padres porque viene bastante fuerte”, contó Fuentes.

Iván Fuentes tiene 7 años y corrió en Novicios de 7 años y fue cuarto. “Venía punteando y un error lo dejó cuarto. Igual estoy muy contento. Corrió sólo el Campeonato Argentino nada más. La verdad que trajimos muy buenos resultados”.

Jonás Fuentes compitió en Novicios de 13 años y 14. Fue octavo en el Nacional y en el Latinoamericano lo hizo en Crucero de 13 a 14 años y fue cuarto en dos fechas. Hace dos años que corre BMX.

En tanto que Ciro Podestá fue sexto en la Copa un día y al siguiente cuarto. Y en el Argentino logró el primer lugar. “Ciro viene muy fuerte en el Argentino”.

Ilusionado

“Tenemos muchos chicos con condiciones, hay unos 25 y muchos están haciendo el Campeonato Cordobés y es lamentable que no tengan un espacio apto para entrenar. Los chicos se aburren de cómo está hoy la pista. Ojalá podamos encontrar una solución para la pista”