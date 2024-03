Andrés Jakos con el uno en La Plata

Andrés Jakos se quedó con el mejor registro en la segunda clasificación de la temporada de las TC Pick Up en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, tras marcar un tiempo de 1’29”202/1000 con su Toyota Hilux. En el segundo lugar finalizó Matías Rodriguez luego de marcar un tiempo de 1’29”271/1000 con la Hilux y tercero Gastón Mazzacane que registró 1’29”349/1000 con la Amarok.

En cuarto lugar finalizó Mariano Werner, el actual campeón de la categoría a 178/1000 del poleman. Christin Dose no pudo marcar tiempos por problemas de motor en su Chevrolet S10 y Julián Santero finalizó 21° luego de tener problemas en la salida del primer grupo.

El Top 10 lo completaron: Hernán Palazzo (Toyota), Tomás Abdala, Nicolás Pezzucchi (Nissan), Juan Pablo Gianini (Ford), Valentín Aguirre (Chevrolet) y Mauricio Lambiris (Ford).

Esta clasificación se caracterizó por el estado de la pista. El último cuarto, integrado por los pilotos punteros del campeonato, se encontró con un circuito bastante sucio producto de algunos despistes que sucedieron en los grupos anteriores. Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) era el único piloto que daba vueltas al trazado, mientras el resto esperaba a que se limpie.

Jakos cortó una racha de 18 clasificaciones sin lograr la pole position en la categoría, ya que la anterior había sido el 3 de julio de 2022, también en el Roberto Mouras. El piloto del Dole Racing consiguió su sexta pole en 56 participaciones en las TC Pick Up.

P O L E P O S I T I O N @andijakos fue el más rápido en la clasificación y se queda con la pole de la 2º fecha del #TCPickUp

1:29.202

TC Pick Up #ACTC



1:29.202

— Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) March 23, 2024

Este domingo se correrán las series: Andrés Jakos (Toyota Hilux) y Gastón Mazzacane (VW Amarok) largarán adelante en la primera batería, que se pondrá en marcha a las 8.50. Matías Rodríguez (Toyota Hilux) y Mariano Werner (Toyota Hilux) harán lo propio en la segunda, que comenzará a las 9.12. La final a 16 vueltas se largará a las 13.20.

Las TC Pista Pick Up, con 21 camionetas, también tuvieron su clasificación en el trazado platense, donde Marcos Castro con la Toyota se quedó con la pole position al emplear 1’29”966/1000. El paranaense Iñaki Arrías con la Ford ocupó el 12° lugar a más de dos segundos de diferencia con el poleman. La final se largará a las 12.

En el TC Mouras, Gastón Iansa (Chevrolet) ganó la clasificación de la cuarta fecha del TC Mouras en el autódromo de La Plata. El piloto de Las Toscas Racing sumó su segunda pole position en las cuatro tandas disputadas durante esta temporada. Matías Cravero (Dodge) y Genaro Rasetto (Dodge) fueron sus escoltas.

“Una gran vuelta. Entiendo que la pista no estaba óptima, por eso esperamos a último momento para salir a dar la vuelta”, dijo el Misil que con los dos puntos sumados extendió a 12 puntos su ventaja en la cima del campeonato sobre Benjamín Ochoa (Ford), que clasificó 6º.

Matías Cravero, a bordo del Dodge del Galarza Racing, quedó segundo a solo 267/1000 del poleman. “Mejoró mucho el auto, no me alcanzó para bajar a Iansa, pero me quedo muy conforme con el rendimiento general”, dijo el cordobés que completó su mejor producción del torneo.

Por su parte, Genaro Rasetto, con el Dodge del RUS Med Team, también concreto su mejor posición desde que debutó este año en la divisional. A su vez, Thomás Pozner concretó el 2-3-4 de la marca de la pentaestrella con el auto preparado por el Galarza Racing.

Una de las notas destacadas de esta fecha del TC Mouras fue el retorno del histórico Roberto Videle después de cuatro años sin correr. Chiqui, de 71 años, corrió con un Dodge del Savino Sport y quedó último entre los 14 pilotos que formaron parte de la tanda cronometrada. La categoría correrá sus dos series, mientras que la prueba final se largará a las 12.30.

El TC Pista Mouras inicialmente clasificó, en la cual la pole position quedó en manos de Manuel Borgert de General Ramírez. En la primera serie la victoria quedó en manos del poleman Borgert tras 9’05”589/1000 y desplazó a Lucas Bohdanowicz y Francisco Luengo. La segunda batería quedó en manos del representante de Villaguay, Juan Pablo Guiffrey que estableció un registro de 8’03”677/1000 y fue escoltado por Alan Cifré y Juan Sapienza. La final se largará a las 11.15 con Guiffrey y Borgert en primera fila.

En la Fórmula 3 Metropolitana, Stefano Polini se quedó con la Final A en La Plata. El piloto chaqueño se impuso con gran ritmo en torno a la mitad de la carrera y de ahí en adelante no largó la punta hasta el final. Fue escoltado en el podio por el uruguayense Tomás Pellandino y Nicolás Karalis.

La competencia había comenzado accidentada, con una primera vuelta caótica en la que un choque múltiple dejó a ocho autos fuera de pista. Tras el relanzamiento Bautista Oliva, quien largaba desde la primera posición, mantuvo la ubicación hasta la sexta vuelta, donde Polini se pudo imponer en uno de los frenajes.

El final también fue accidentado, ya que con Polini liderando con buena distancia frente a sus rivales, un grupo de cuatro autos luchaba por la segunda posición. Olaverria, Oliva, Zago y López de Gualeguaychú quedaron afuera en la última vuelta, los autos se enredaron en esta lucha por el segundo escalón del podio. Fue ahí cuando aparecieron Pellandino y Karalis, para heredar las posiciones de escoltas en el podio para el final de la carrera.

La actividad de la Fórmula 3 Metropolitana culminará, con el comienzo de la Final B a las 10.40.