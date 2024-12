Andrés Ibarra lanzó críticas a Juan Román Riquelme a un año de su gestión

Andrés Ibarra no escatimó en críticas a la gestión Riquelme.

Uno de los principales puntos de crítica fue la falta de logros internacionales bajo la gestión de Riquelme: “En Boca, la vara siempre fue ganar Libertadores y contar con planteles de primer nivel. Hoy estamos lejos de eso debido a mercados de pases mal planificados y decisiones que no reflejan la grandeza de este escudo".

El excandidato también puso el foco en las promesas incumplidas relacionadas con la ampliación de la Bombonera, uno de los temas más sensibles para los socios e hinchas del club. Ibarra recordó que Riquelme, durante la campaña, había asegurado que trabajaría para convencer a los vecinos y avanzar en el proyecto de ampliación, pero que hoy esas palabras quedaron en el olvido: “Hace un año prometía tocar puertas, ahora dice que no lo hará. Esa falta de coherencia afecta directamente a los socios, que siguen enfrentando largas filas y filtros para poder entrar al estadio”.

La exigencia del hincha de Boca

Además, Ibarra hizo un llamado a la hinchada Xeneize para que no baje sus exigencias hacia el club: “Boca se construyó sobre la base de no conformarse nunca, y si nosotros no le exigimos, nadie lo hará”.

El mensaje de Andrés Ibarra concluyó con un pedido directo a Riquelme: “Te pedimos que recuperes la esencia del jugador que fuiste y respetes las promesas que hiciste al asumir este rol”.