Amistoso para florearse: Argentina goleó a Puerto Rico en Miami

La Selección Argentina cerró la gira por Estados Unidos con una contundente victoria ante los Huracanes Azules por 6 a 0.

En el Chase Stadium de Miami, la selección argentina abasalló a Puerto Rico y se impuso por 6-0. Los goles del combinado nacional de Lionel Scaloni fueron obra de Alexis Mac Allister por duplicado, Gonzalo Montiel, Steven Echavarría en contra y Lautaro Martínez en dos oportunidades. Lionel Messi, que concretó dos asistencias, jugó los 90 minutos. José Manuel López, Aníbal Moreno, ambos del Palmeiras de Brasil, Facundo Cambeses, arquero de Racing, y Lautaro Rivero, defensor de River Plate, debutaron con la camiseta Albiceleste.

De esta manera, La Scaloneta cerró la fecha FIFA de octubre con una victoria por 1-0 sobre Venezuela y el triunfo por 6-0 sobre Puerto Rico. Las próximas presentaciones del equipo de Scaloni serán en noviembre: se enfrentará a Angola en Luanda y jugará un segundo amistoso con un rival a definir.

Más goles y debuts en el complemento

El segundo tiempo mantuvo la misma tónica. A los 47', Messi tuvo una clara de cabeza, pero el arquero Sebastián Cutler volvió a ahogarle el grito. Sin embargo, el cuarto gol argentino llegó a los 65’, tras un disparo de Nicolás González que se desvió en un defensor rival y descolocó a Cutler.

Los últimos 15 minutos fueron un festival. A los 79', Messi asistió con un pase bombeado a Nico González, quien bajó el balón para que Lautaro Martínez pusiera el 5-0. Y a los 83’, una joya del 10: taco de espaldas para habilitar nuevamente a Lautaro, que liquidó con un fuerte remate cruzado para sellar el 6-0 definitivo.

Messi, figura sin gol; Lautaro, letal

Aunque no logró convertir, Lionel Messi fue figura indiscutida con dos asistencias de lujo y múltiples intervenciones que encendieron al público. Por su parte, Lautaro Martínez se despachó con un doblete en apenas diez minutos en el campo, ratificando su gran presente con la camiseta nacional.

Dibu se lució y hubo varios debuts

A pesar del abultado resultado, Emiliano Dibu Martínez también fue protagonista, con al menos tres atajadas claves que evitaron el descuento rival. En el tramo final, fue reemplazado por Facundo Cambeses, arquero de Racing, quien debutó en la Mayor, al igual que Lautaro Rivero y Aníbal Moreno.

Minuto a minuto

83 minutos: ¡GOL DE ARGENTINA!

Lionel Messi concretó su segunda asistencia del día al dejarle la pelota de taco a Lautaro Martínez, quien sacó un firme remate para estampar el 6-0.

79 minutos: ¡GOL DE ARGENTINA!

Luego de un pase por encima de la defensa de Puerto Rico por parte de Lionel Messi, Nico González se la bajó a Lautaro Martínez, quien estampó el 5-0.

75 minutos: ¡Otro debut en Argentina!

Facundo Cambeses, que juega en Racing, ingresó en lugar de Emiliano Dibu Martínez.

73 minutos: ¡Cutler le volvió a negar el gol a Messi!

El futbolista del Inter Miami remató desde la frontal del área y el arquero de Puerto Rico respondió con una firme atajada.

72 minutos: Argentina controla con un ritmo regulado

Sin pisar el acelerador, el cuadro de Scaloni maneja el juego con tranquilidad. Puerto Rico no reacciona y apenas puede cruzar la mitad de la cancha.

65 minutos: ¡GOL DE ARGENTINA!

Luego de un remate de Nicolás González, la pelota se desvió en Steven Echevarría y el arquero Sebastián Cutler no pudo sacar el 4-0.

61 minutos: más variantes en la Selección

Nahuel Molina y Lautaro Martínez reemplazaron a Gonzalo Montiel y José Manuel López.

57 minutos: cambio en Argentina

Nicolás Paz entró en el lugar de Giuliano Simeone.

55 minutos: Argentina controla todas las facetas del juego

El equipo de Lional Scaloni maneja el partido en su totalidad, al igual que el primer tiempo. Puerto Rico busca sacar contraataques directos que son anulados automáticamente por la defensa albiceleste.

47 minutos: Cutler le negó el gol a Messi

El capitán de la Selección ganó de cabeza en el área rival, pero el arquero puertorriqueño sacó una mano notable para despejar.

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Cambios en la selección argentina: Lautaro Rivero y Anibal Moreno, ambos debutando con la Mayor, ingresaron en lugar de Nicolas Otamendi y Giovani Lo Celso.

44 minutos: nueva chance de Puerto Rico

A partir de un tiro libre cerca del área, Wilfredo Rivera probó al arco y su tiro se fue cerca del poste.

41 minutos: ¡La tuvo Messi!

La Pulga se encontró con un rebote en la media luna del área y disparó de sobre pique, pero su tiro se marchó cerca del palo izquierdo del arquero.

39 minutos: ¡Doble tapada del Dibu!

Wilfredo Rivera sacó un potente disparo desde afuera del área y exigió a Martínez, quien dejó un rebote y tuvo que reaccionar rápido para atajarle un remate a Leandro Antonetti.

35 minutos: ¡GOL DE ARGENTINA!

Tras un centro al medio de Nicolás González, José Manuel López pivoteó en el punto de penal y habilitó a Alexis Mac Allister, que sacó un potente remate para el 3-0.

27 minutos: avisó el Flaco López

El delantero del Palmerias tuvo su primera oportunidad en el encuentro luego de rematar de cabeza. El arquero Sebastian Cutler pudo detener el disparo con facilidad.

22 minutos: ¡GOL DE ARGENTINA!

Tras una notable jugada asociativa, Lionel Messi pinchó la pelota por encima de la defensa y Gonzalo Montiel impactó de primera para concretar el 2-0.

17 minutos: fuerte infracción de Rodrigo De Paul

El Motorcito quedó enojado por una infracción anterior y le cometió falta a Ricardo Rivera.

13 minutos: ¡GOL DE ARGENTINA!

Luego de que Lionel Messi estrellara un remate en el travesaño, Nicolás González agarró el rebote. Alexis Mac Allister desvió su remate de cabeza y marcó el 1-0.

12 minutos: Argentina monopoliza la pelota

Puerto Rico se plantó en su propio campo y la selección albiceleste controla el juego.

7 minutos: ¡Tapadón del Dibu Martínez!

Leandro Antonetti pateó desde atrás de mitad de la cancha y obligó al arquero argentino a realizar un notable esfuerzo.

2 minutos: primera llegada de Argentina

El combinado de Lionel Scaloni domina la posesión de la pelota y, tras una buena asociación de pases, Giovani Lo Celso quedó solo en el punto de penal, pero su disparo fue impreciso.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Argentina y Puerto Rico se enfrentan en un duelo amistoso en el Chase Stadium, de Miami. Armando Villarreal (Estados Unidos) es el árbitro principal.

Formación de Argentina

Titulares

(23) Emiliano Martínez

(4) Gonzalo Montiel

(2) Leonardo Balerdi

(19) Nicolás Otamendi

(15) Nicolás González

(17) Giuliano Simeone

(7) Rodrigo De Paul

(20) Alexis Mac Allister

(11) Giovani Lo Celso

(10) Lionel Messi

(16) José Manuel López

Suplentes

(1) Facundo Cambeses

(12) Gerónimo Rulli

(3) Nicolás Tagliafico

(6) Marcos Senesi

(25) Lautaro Rivero

(26) Nahuel Molina

(5) Leandro Paredes

(14) Aníbal Moreno

(18) Nicolás Paz

(9) Julián Álvarez

(22) Lautaro Martínez

Entrenador: Lionel Scaloni

Formación de Puerto Rico

Titulares

(1) Sebastian Cutler

(2) Nicolás Cardona

(3) Giovanni Calderón

(20) Sidney Paris

(16) Roberto Ydrach

(23) Steven Echevarria

(8) Isaac Angking

(7) Wilfredo Rivera

(9) Ricardo Rivera

(10) Jeremy de Leon

(11) Leandro Antonetti

Entrenador: Charlie Trout