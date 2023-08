Alejo Véliz: "Es tocar el cielo con las manos".

Alejo Véliz, ex jugador de Rosario Central, fue presentado de manera oficial en el Tottenham de Inglaterra e hizo notar su alegría por su traspaso.

El delantero argentino Alejo Véliz, ex Rosario Central, fue presentado este martes en Tottenham, de Inglaterra y aseguró que su llegada al club londinense fue como "tocar el cielo con las manos" e hizo foco en una pronta adaptación para brindar lo mejor de sí mismo.

"Estando acá es como tocar el cielo con las manos. Cuando me enteré del interés, no lo podía creer, no caía, hasta que llegué", dijo Véliz en un video difundido por Tottenham en sus redes sociales.