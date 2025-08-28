Uno Entre Rios | Ovación | Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho es nuevo jugador del Chelsea

Sin lugar en Manchester United, Alejandro Garnacho se marchará a los Blues: los clubes llegaron a un acuerdo y la operación ronda las 40 millones.

28 de agosto 2025 · 16:57hs
En los Blues Alejandro Garnacho busca recuperar terreno perdido.

En los Blues Alejandro Garnacho busca recuperar terreno perdido.

La relación de Alejandro Garnacho, delantero de Manchester United, y Rúben Amorim, su entrenador, se terminó de romper definitivamente sobre el final de la última temporada, con fuertes declaraciones cruzadas luego de caer en la final de la UEFA Europa League ante Tottenham.

El argentino no forma parte del plantel profesional para la actual campaña y su futuro estará en el Chelsea, ya que los clubes ya llegaron a un acuerdo y el anuncio es inminente.

La muerte de Mateo Briseño conmocionó al ambiente de Atlético Tucumán.

Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

Se sorteó la Fase Liga de la Champions League 2026: el recorrido de cada equipo y los argentinos

Se sorteó la Fase Liga de la Champions League 2026: el recorrido de cada equipo y los argentinos

Los Blues pagarán cerca de 40 millones de libras por la joven estrella de los Diablos Rojos. La única traba pasaba porque los de Londres querían primero desprenderse de algún atacante. Mientras le buscan una salida a Nico Jackson, pretendido por Bayern Múnich, ahora llegó un ofrecimiento de Milan por Christopher Nkunku.

El mal presente de Alejandro Garnacho

Esta situación conflictiva que vive en Manchester United y su inactividad, incluso ya en el cierre de la temporada pasada, provocaron que Lionel Scaloni no lo haya tenido en cuenta para la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador. Había estado en la prelista para los dos primeros compromisos del año, contra Uruguay y Brasil, pero se quedó afuera cuando el entrenador recortó la lista, dándolo prioridad a otros con mejor presente.

Luego, ya para los choques con Chile y Colombia ni siquiera formó parte de la preselección. Su ida a Chelsea podría darle a Garnacho un nuevo resurgir en su carrera y volver a estar en la consideración de Scaloni, especialmente pensando en que para el Mundial 2026 cada vez falta menos y parece estar cada vez más lejos.

Alejandro Garnacho Chelsea Manchester United Lionel Scaloni
Noticias relacionadas
Joaquín Folmer viene de disputar con la Selección Argentina el Mundial U19 en Suiza.

El crespense Joaquín Folmer jugará en Hindú de Córdoba

Lionel Scaloni definió a los 29 convocados para las Eliminatorias

Lionel Scaloni definió a los 29 convocados para las Eliminatorias

   

Patronato baja el precio de las localidades para el encuentro ante Atlanta

Vicente Taborda jugará en Grecia.

El entrerriano Vicente Taborda seguirá su carrera en Grecia

Ver comentarios

Lo último

Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

Francos sobre el caso Spagnuolo: Es una operación

Francos sobre el caso Spagnuolo: "Es una operación"

Ultimo Momento
Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

Francos sobre el caso Spagnuolo: Es una operación

Francos sobre el caso Spagnuolo: "Es una operación"

Alejandro Garnacho es nuevo jugador del Chelsea

Alejandro Garnacho es nuevo jugador del Chelsea

Se sorteó la Fase Liga de la Champions League 2026: el recorrido de cada equipo y los argentinos

Se sorteó la Fase Liga de la Champions League 2026: el recorrido de cada equipo y los argentinos

Policiales
Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Puente Victoria - Rosario: camión y utilitario colisionaron y hay varios heridos graves

Puente Victoria - Rosario: camión y utilitario colisionaron y hay varios heridos graves

Concordia: una mujer denunció que le habrían entregado el cuerpo de otro bebé fallecido

Concordia: una mujer denunció que le habrían entregado el cuerpo de otro bebé fallecido

Ovación
Lionel Scaloni definió a los 29 convocados para las Eliminatorias

Lionel Scaloni definió a los 29 convocados para las Eliminatorias

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

Se sorteó la Fase Liga de la Champions League 2026: el recorrido de cada equipo y los argentinos

Se sorteó la Fase Liga de la Champions League 2026: el recorrido de cada equipo y los argentinos

Urquiza de Santa Elena disfruta su gran presente en la Liga Provincial

Urquiza de Santa Elena disfruta su gran presente en la Liga Provincial

La provincia
La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

Reclaman por riesgo ambiental en el puerto de Ibicuy

Reclaman por riesgo ambiental en el puerto de Ibicuy

Diputados trata el proyecto de reestructuración en los pagos de la deuda pública

Diputados trata el proyecto de reestructuración en los pagos de la deuda pública

Casación avaló la imputación a Etchevehere y a los Grenón

Casación avaló la imputación a Etchevehere y a los Grenón

Proponen un programa de salud mental para agentes de seguridad

Proponen un programa de salud mental para agentes de seguridad

Dejanos tu comentario