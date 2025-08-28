Alejandro Garnacho es nuevo jugador del Chelsea

Sin lugar en Manchester United, Alejandro Garnacho se marchará a los Blues: los clubes llegaron a un acuerdo y la operación ronda las 40 millones.

La relación de Alejandro Garnacho , delantero de Manchester United, y Rúben Amorim, su entrenador, se terminó de romper definitivamente sobre el final de la última temporada, con fuertes declaraciones cruzadas luego de caer en la final de la UEFA Europa League ante Tottenham.

El argentino no forma parte del plantel profesional para la actual campaña y su futuro estará en el Chelsea, ya que los clubes ya llegaron a un acuerdo y el anuncio es inminente.

Los Blues pagarán cerca de 40 millones de libras por la joven estrella de los Diablos Rojos. La única traba pasaba porque los de Londres querían primero desprenderse de algún atacante. Mientras le buscan una salida a Nico Jackson, pretendido por Bayern Múnich, ahora llegó un ofrecimiento de Milan por Christopher Nkunku.

El mal presente de Alejandro Garnacho

Esta situación conflictiva que vive en Manchester United y su inactividad, incluso ya en el cierre de la temporada pasada, provocaron que Lionel Scaloni no lo haya tenido en cuenta para la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador. Había estado en la prelista para los dos primeros compromisos del año, contra Uruguay y Brasil, pero se quedó afuera cuando el entrenador recortó la lista, dándolo prioridad a otros con mejor presente.

Luego, ya para los choques con Chile y Colombia ni siquiera formó parte de la preselección. Su ida a Chelsea podría darle a Garnacho un nuevo resurgir en su carrera y volver a estar en la consideración de Scaloni, especialmente pensando en que para el Mundial 2026 cada vez falta menos y parece estar cada vez más lejos.