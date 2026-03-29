Alan Bonansea : "Es importante volver a marcar, porque uno vive de esto"

El delantero de Colón, Alan Bonansea convirtió en Paraná ante su ex-equipo Patronato y dejó reflexiones.

El último golpe en Paraná llevó su firma. Alan Bonansea fue quien selló el 2-0 de Colón ante Patronato en el Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 7 de la Primera Nacional que lo tiene como líder de la zona A. Pero más allá del gol, lo que dejó fueron sensaciones profundas.

“Muchas sensaciones encontradas en esta linda cancha y por suerte nos llevamos tres puntos tras laburar tanto en la semana ”, expresó, en un estadio que le trae recuerdos personales.

La ley del ex para Alan Bonansea en Colón ante Patronato

El tanto tuvo un significado especial para el delantero, que no esquivó lo emocional: “Es importante volver a marcar. Vivimos de esto y era importante pedir disculpas, porque tengo lindos recuerdos acá”.

Con autocrítica, también hizo referencia al partido anterior: “La semana pasada no jugamos ni planteamos bien, pero el fútbol da revancha y lo sacamos adelante. Así que muy contentos”. Y en medio de la alegría, dejó en claro el valor del acompañamiento para el próximo compromiso: “Con nuestra gente jugamos con uno más y será clave para sostener el invicto”.