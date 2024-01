Agustín Pastorelli: "Estamos obligados a pelear el ascenso"

Sin embargo, a principios de 2021 sufrió un severo esguince de tobillo que lo postergó del equipo, a tal punto de casi no tener lugar. Esto podría haber significado un golpe duro en el aspecto anímico, pero supo poner la cabeza en frío y, tras analizar que sería difícil ganarse un lugar en la consideración del entrenador, tomó una decisión que no fue nada fácil, aunque era sumamente necesaria para él.

Así fue que en los primeros meses de 2022 el jugador rescindió su contrato con la institución de barrio Villa Sarmiento –aún le restaban seis meses para finalizar su vínculo– y se fue a jugar a Defensores de Pronunciamiento en el Torneo Federal A.

En el Depro logró reinventarse y tuvo dos años de muy buen nivel, colaborando para que el equipo pudiese mantener su lugar en la Tercera División del fútbol argentino. En el aspecto personal tuvo la oportunidad de disputar varios partidos y convirtió cuatro goles, una cifra aceptable para un mediocampista.

Por esta razón, tras quedar libre en el equipo entrerriano, despertó el interés de uno de los conjuntos más grandes del ascenso metropolitano: el Club Atlético Nueva Chicago. Desde el Torito de Mataderos le hicieron llegar un ofrecimiento que lo sedujo y Pastorelli se incorporó al plantel del conjunto Verdinegro que disputará la Primera Nacional. Su contrato con la institución es hasta diciembre de 2024.

UNO se comunicó con el futbolista, que ya se puso a las órdenes del entrenador Andrés Montenegro para realizar la pretemporada junto a sus nuevos compañeros. El paranaense habló de cómo se dio su llegada a Chicago, sus expectativas, objetivos, y qué considera que puede aportarle al equipo.

—Llegás a un club muy importante, ¿cuáles son tus expectativas?

—Estuve dos años jugando el Federal A y esperaba una oportunidad como esta. Cuando surgió la posibilidad de venir a Nueva Chicago obviamente que no dudé ni un segundo en decir que sí, ya que es un equipo muy importante para la categoría. Por suerte se terminó dando y pude llegar a este gran club.

—¿Cómo te encuentra este desafío?

—En el Depro sumé muchos partidos y mostré un buen nivel. Eso me ayudó mucho para que se me diera esta oportunidad, la cual me llega en un momento muy bueno y con mucho ritmo de juego. Espero estar a la altura de las circunstancias y tener un gran año. Mis expectativas personales son altas, ya que deseo adaptarme bien a la categoría y al equipo y sumar la mayor cantidad de partidos posibles. Este desafío me llega en un momento muy bueno, en el que vengo con buen ritmo futbolístico. Espero que sea un gran año.

—¿Sos consciente de que pasaste de un pueblo muy pequeño y tranquilo de Entre Ríos a jugar con uno de los públicos más calientes del fútbol argentino?

—Sí, obviamente. Pero lo tomo como ese gran desafío que estaba esperando para mi carrera, por lo que estoy con mucho entusiasmo. Ahora estamos de pretemporada y me siento súper bien en los entrenamientos. Sólo espero que llegue la primera fecha para poder demostrar todo mi potencial.

—¿Se habla en el plantel de pelear en los primeros lugares?

—Sí, sí. Chicago es un club muy grande en la categoría, por lo cual estamos obligados a pelear por el ascenso. La gente, los dirigentes y todas las personas cercanas al club te lo hacen saber apenas llegás. Ojalá las cosas nos salgan bien y cumplamos con eso.

—¿Qué podes aportarle al equipo adentro de la cancha?

—Lo que puedo asegurar es que voy a aportar siempre lo mejor de mí en cada práctica y en cada partido. Eso no se negocia. Me considero un jugador muy intenso por la banda y creo que fue por eso que me surgió esta oportunidad. Intentaré cumplir con todo lo que me pida el técnico.

—¿Considerás que el fútbol te dio una revancha?

—Sí, obviamente. Hice todas las inferiores en Patronato hasta llegar a la Primera y tuve una lesión muy dura que me alejó varios meses de la cancha. Después decidí salir del club, bajar de categoría para sumar más minutos y así tener la oportunidad de volver a posicionarme. Gracias a Dios se me terminó dando lo que esperaba, lo cual significó una enorme alegría para mí, mi mujer y mi familia. Estamos todos felices y no me queda más que agradecerle a la gente de Chicago por confiar en mí y a toda la gente de Paraná porque me han dado muchos mensajes de apoyo, deseándome lo mejor para esta nueva etapa de mi carrera. Son cosas que me ponen muy contento y se lo agradezco a todos.