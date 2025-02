Aguas Abiertas: un desafío que recuerda a una gran prueba

La travesía comenzará en la ciudad de Hernandarias y finalizará en la capital entrerriana, recorriendo un circuito natural de gran belleza, pero también de gran complejidad técnica debido a las corrientes y condiciones cambiantes del río.

El acontecimiento busca a su vez, rendir homenaje y vivenciar la legendaria maratón acuática, que por décadas atrajo a los mejores nadadores del mundo a desafiar el Paraná en una prueba de extrema exigencia.

Con este nuevo desafío, se pretende mantener viva la tradición y proyectar a la región como un punto de referencia para la natación de larga distancia.

Las inscripciones para participar están abiertas y pueden realizarse a través de las redes sociales oficiales del evento en Instagram y Facebook: @aguasabiertasrioparana.

Se espera la participación de nadadores provenientes de diferentes puntos del país, lo que reafirma el prestigio del desafío como una cita obligada en el calendario de aguas abiertas.

La prueba no solo representa un reto físico y mental para los competidores, sino también un espectáculo deportivo de primer nivel para los espectadores que podrán seguir la competencia desde distintos puntos del trayecto.

El Desafío Acuático Hernandarias-Paraná se perfila como una cita ineludible para los amantes de la natación en aguas abiertas y una oportunidad única para seguir escribiendo la historia de esta mítica travesía en el río Paraná.

Una prueba de aguas abiertas para recordar

El 21 de febrero de 1965, se corrió por primera vez la Maratón Hernandarias-Paraná, una competencia de 88 kilómetros de extensión sobre las aguas de uno de los ríos más largos del mundo, el Paraná.

El argentino Horacio Iglesias y el egipcio About Heift compartieron el primero lugar con un tiempo de 10 horas, 31 minutos y 41 segundos, seguidos de cerca por el argentino Roberto Reta Seery. Aquella vez la maratón se largó a las 9 y su punto de llegada fue la playa del Paraná Rowing Club. Pasaron muchas ediciones y la última fue en 2014 y fue gandaa Iván Afanevich de Rusia. Desde entonces no se ha vuelta a correr la más larga del mundo y ahora buscan reflotar con una actividad a modo de desafío. En 2023 hubo un primer desafío y este año buscan seguir creciendo en participantes.

Uno de los organizadores, Andrés Solioz comentó a Ovación: “El tema del desafío Hernandarias Paraná surge como surgió en 2023 a raíz de un grupo de nadadores nacionales y ex-nadadores de la prueba que hicieron también intentar nadar los 88 kilómetros. En su momento les hice la propuesta, les interesó y bueno, así fue como en 2023 se empezó a dar forma de nuevo de la Hernandarias Paraná, pero con este formato, vamos a decir de modo de desafío”.

Luego agregó: “Antes de todo esto ya también había hablado con algunos que también me habían preguntado que si existía la posibilidad de volver a hacerla y les dije que quizás sí y bueno, también le fuimos dando forma y llegamos a este 22 de febrero a nuevamente hacer la prueba con nadadores que todavía las inscripciones o por lo menos aquellos que han estado consultando tienen tiempo hasta el 12 y 13 de febrero para inscribirse,

“Así que bueno, muy contento porque gracias también a la iniciativa de ellos, tanto como la del 2023 como la de ahora 2025 de a poquito se va volviendo a mantener viva la llama de la Hernandarias-Paraná la prueba tan emblemática para la provincia de Entre Ríos con sus 88 kilómetros el maratón más largo del mundo, de todo el circuito, así que es algo que creo que nos tiene que enorgullecer a todos porque, te vuelvo a decir, es muy importante la prueba y que haya nadadores interesados en querer hacerla es muy gratificante y seguramente año tras año se van a ir incorporando más nadadores y se va a ir quizás nuevamente instalando la prueba o por lo menos esa es un poco la intención digamos”, comentó el ex-nadador internacional de la capital entrerriana.

“La actividad no esta al nivel del circuito mundial y del circuito FINA (Federación Internacional de Natación) porque el circuito no existe, el circuito fina no está más el Grand Prix. El de grandes maratones, así que, pero así como se hizo la Santa Fe-Coronda así como se ha hecho la Capri Nápoles, así como se ha hecho la carrera de Canadá bueno, de a poquito vamos a ir haciendo la Hernandarias-Paraná”, dijo Andrés Solioz sobre la competencia que será en unos días en aguas del río Paraná.

Es la segunda edición

