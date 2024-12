AATRA III se tomó revancha y ascendió a la elite

AATRA buscó revancha, porque el destino ofrece nuevas oportunidades. Cambió bronca por energía positiva. Entendió cuáles eran los conceptos que tenía que adquirir para transformarse en el mejor equipo de la segunda división de las competencias salonistas en la capital entrerriana.

El primer fin de semana de agosto la entidad del este de la capital entrerriana dio el primer gran paso. En la cancha ubicada en el complejo Toma Vieja conquistó el Torneo Apertura al derrotar en la final a Atlético Neuquén C.

Este título le ofrecía dos posibilidades de ascenso. El Rojo buscó el camino más corto, que a su vez era el más complejo. Puso todas las fichas a ganador. Sostuvo el nivel competitivo. Accedió a la final del Torneo Clausura. Dominó claramente este juego al derrotar con claridad a Atlético Paraná. De esa manera se consagró bicampeón e inscribió su nombre en la elite.

AATRA 3 Futsal.jpg Club AATRA III ganó los dos torneos de la División A de la Asociación Paranaense de Futsal

El capitán de AATRA III

“Fuimos los mejores del año y lo más regulares. Estuvimos todo el campeonato en los dos primeros puestos. En la última final nos enfrentamos los dos equipos que más puntos sumaron en la tabla anual. En ese juego demostramos que estábamos para la Elite”, remarcó Exequiel Cristaldo, uno de los referentes del campeón de la División A, en diálogo con Ovación.

Cristaldo es uno de los históricos del club y uno de los pocos que no se criaron en las calles del barrio o que de chico transitó y se recreó en el polideportivo de AATRA. “Soy de San Agustín. Comencé a jugar en AATRA en 2017 a través de una invitación de un amigo. Desde que me sumé al club, no me fui más”, indicó.

Su llegada a la institución se produjo cuando el elenco militaba en el máximo nivel salonista de la capital entrerriana. Con la camiseta de AATRA Exequiel transitó por diferentes realidades. “Me tocó descender. Sufrí una lesión en la rodilla que me alejó durante más de un año. El año pasado perdimos la final del Clausura ante Los Toritos. Este año por suerte ganamos el Apertura y Clausura. Las cosas buenas siempre llegan”, afirmó el capitán.

La convivencia con las frustraciones no lo llevó a pensar en alejarse de la institución. “Nunca pensé en tirar todo porqué es lo que me despeja de mi vida cotidiana. Cuando me lesioné acompañaba a los chicos a los partidos. Cuando volví a jugar sufrí una lesión muscular. La pase mal, pero después de la pandemia volví a entrenar bien y a jugar en el club”, revivió Cristaldo, quien luego describió la importancia de lucir el escudo de AATRA III. “El club es mi segunda casa. Por el club y mis compañeros dejo todo”, aseveró.

Del barrio a la elite del futsal de Paraná

Los pibes del campeón del ascenso poseen la misma pasión. Así lo transmitió Yael Villagra, uno de los que reside en el barrio. “Me sumé el año pasado a jugar y me gustó. Empecé en el AATRA Negro, que sería el AATRA B. A medida del paso del tiempo me subieron al primer equipo. Todo el 2024 jugué en el equipo principal . El año pasado estuve en la final que perdimos. Ahora tuvimos la revancha en el Apertura. Fuimos mejorando y ganamos el Clausura”, repasó.

La conquista del primer certamen del 2024 reforzó la tranquilidad del Rojo. “Me ayudó a olvidarme de la final que perdimos ante Los Toritos. Ahora solo tengo imágenes de los dos torneos que ganamos este año”, se sinceró Yael. “El Torneo Clausura lo jugamos con mayor tranquilidad. El grupo estaba muy unido y estaba jugando muy bien. Afrontamos el torneo con muchisima tranquilidad”, añadió.

Por otro lado, Villagra mencionó cuál fue la clave del éxito del Rojo en el 2024. “Ascendimos por el compromiso del equipo y la unión del grupo. Nos merecíamos porque estábamos preparados”, chapeó.

Otro de los pibes del barrio que festejó con la camiseta de AATRA fue Mateo Bertozzi, quien se integró a la estructura del Rojo después de la conquista del Apertura. “Me acerqué a través de una invitación de Yael (Villagra). Me sumé a mitad de año para jugar el Torneo Clausura. Empecé disfrutando y después enfocando en lo que podíamos lograr, que era el ascenso. Con mucho esfuerzo pudimos llevarlo a cabo”, indicó Mateo, a quien lo acompaño la suerte del principiante. “No esperaba un final así”, se sinceró.

En el este de Paraná continúan los festejos. Después de varias temporadas en el ascenso AATRA recuperó su lugar en el máximo nivel. El pensamiento de los salonistas es claro. “Ahora es momento de disfrutar. El año que viene veremos como nos va”, opinó Yael. “Es momento de descansar porqué fue un año complejo. En febrero nos enfocaremos en la Elite”, aportó Exequiel. “Estamos disfrutando el momento y las vacaciones. Después pensaremos en el 2025”, cerró Mateo.