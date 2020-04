Tristes mensajes para despedir a una leyenda mundial del skateboarding

Una de las leyendas mundiales del skateboarding Jeffrey Blaine Grosso, falleció el 31 de marzo de 2020, a los 51 años. Transworld Skateboarding informó que el exdeportista falleció en su casa, pero un primer momento no dieron más detalles. Nacido el 28 de abril de 1968, Grosso, originario de Glendale, California, vivía en Costa Mesa con su hijo, Oliver, de 8 años.

Michael Burnett, de la revista Thrasher, confirmó la trágica noticia del repentino fallecimiento de Grosso con un hermoso homenaje en Instagram. “Hoy tenemos la terrible tarea de decir un desgarrador adiós al querido verticalista, comentarista y amigo Jeff Grosso. Jeff pasó de ser el aficionado número uno a ser la superestrella de los 80 a ser [la] historia de advertencia y viceversa. Su último papel como [un] encantador cascarrabias, anfitrión de su propia serie web repleta de historia y guardián de la justicia del skateboarding, sin miedo a ofender o molestar en su búsqueda de educar, fue, con mucho, el mejor, solo superado por ser el padre de Oliver".

“Jeff podría ser tan gentil y sincero como hilarante y duro”, continuó Burnett. “SIEMPRE montaba su patineta con estilo. Su rutina era larga, sus aires eran altos y sus plantas de mano estaban paradas y más tristes que un funeral. Se le echará muchísimo de menos. Nuestros corazones están con su familia y sus muchos amigos”.

El compañero ícono del skate Tony Hawk dijo: “Jeff era un verdadero skater en su esencia, y una gran riqueza de entretenimiento, conocimiento y filosofía valiosa para una generación más joven. Tuve la suerte de montar patineta con él en las últimas cuatro décadas y de vez en cuando aparecí en su serie de cartas de amor de Vans”.

“Una de las últimas veces que lo vi hablamos de lo ridículo que es que todavía hagamos esto para vivir y que a cualquiera le importe lo que hacemos o pensamos en términos de skate a nuestra edad”, agregó Hawk. “Creo que Jeff es una gran razón por la que a alguien realmente le importa, y el skateboard tuvo la suerte de tenerlo como embajador y guardián de su historia. También fue un gran padre, lo cual es obvio en su última publicación en las redes sociales. Gracias Jeff, las palabras no pueden describir cuánto te vamos a extrañar”.

Series Teaser: Who Is Jeff Grosso? | Jeff Grosso's Loveletters To Skateboarding | VANS

Los genes de la leyenda del skate parecen haber sido transmitidos al hijo de Grosso, Oliver, quien apareció en varios videos en Instagram.

Sobre su hijo, Grosso escribió en Instagram: “Me salva todos los días”.

Las páginas de redes sociales de Grosso están llenas de fotos de skate o de su hijo. Juntos, hicieron boogie-boarding, jugaron fútbol y, por supuesto, salieron al parque a practicar pruebas. A pesar de que Grosso tuvo múltiples cirugías a lo largo de su carrera seguí andando en las rampas verticales.